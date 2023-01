Entregas de blindados occidentales a Kiev "prolongarán el sufrimiento" de Ucrania, advierte Rusia

Las entregas a Ucrania de blindados de infantería y otras armas, anunciadas la semana pasada por varios países occidentales, no harán más que "prolongar el sufrimiento" de los ucranianos y "no cambiarán" el equilibrio de fuerzas en el terreno, afirmó este lunes el Kremlin.

"Fundamentalmente, esas entregas no pueden cambiar y no cambiarán nada (...) Esas entregas no harán más que prolongar el sufrimiento del pueblo ucraniano", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. La semana pasada, Estados Unidos y Alemania dijeron que quieren suministrar blindados de infantería, y Francia anunció el envío de tanques ligeros a las fuerzas ucranianas.

bur/avl/jvb