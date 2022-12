"Era el destino sufrir", dijo el 'Dibu' Martínez emocionado

El 'Dibu' Martínez fue protagonista en una nueva tanda de penales, esta vez en una final del Mundial, contra Francia (2-2, 3-3 en la prórroga y 4-2 en penales) y deteniendo el lanzamiento de Kingsley Coman. "Era el destino sufrir", dijo nada más terminar el encuentro.

"Un partido de sufrir, otra vez lo teníamos controlado. Dos tiros de mierda de vuelta y nos empatan el partido. Otra cosa que dijimos, que era el destino sufrir. Nos ponemos 3-2. Nos cobran otro penal. Nos meten. Casi nos meten dos goles. Gracias a Dios que saqué ese pie después", recordó Emiliano Martínez, que forzó la tanda de penales con una gran atajada al final de la prórroga a Kolo Muani.

"Y después hice lo mío, lo que soñé. No pudo haber un Mundial que haya soñado como éste. No tengo palabras", confesaba emocionado el arquero de la Albiceleste.

"Otra vez me patean tres veces y me meten tres goles. Podía haber atajado el primero también, me tiré mal pero después hice todo bien", analizó el '23' de Argentina, de nuevo vital en el triunfo de los suyos.

En el momento dedicatorias, el arquero apuntó "a mi familia, a mi nene". Y recordó: "Salgo de un lugar muy humilde, me fui de joven, muy chico, a Inglaterra, y se lo quiero dedicar a ellos".

