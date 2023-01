Erdogan dice que Suecia "no debe esperar" el apoyo de Turquía a la candidatura de la OTAN

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó este lunes que Suecia, candidata a la adhesión a la OTAN, debería dejar de contar con el "apoyo" de Turquía, pues autorizó una manifestación antiturca el sábado en Estocolmo.

"Suecia no debe esperar un apoyo de nuestra parte para la OTAN. Si ustedes no respetan las creencias religiosas de la República de Turquía o de los musulmanes, no recibirán ningún apoyo de nuestra parte", declaró el presidente turco.

zak/pc-jvb/mb