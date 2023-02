"Es como mi novia espiritual", dice peruano que tenía momia prehispánica en su casa

La policía de Perú incautó el fin de semana una momia prehispánica de la mochila de un repartidor a domicilio, que la tenía en su casa desde hacía unas tres décadas, según un comunicado oficial y un video que se volvió viral en redes sociales.

Julio César Bermejo, el joven de 26 años que tenía los restos momificados en su poder, se encuentra detenido, mientras la Fiscalía determina las circunstancias del caso, dijeron el martes a la AFP funcionarios del gobierno.

El ministerio de Cultura informó que "el bien cultural prehispánico" tiene entre "600 y 800 años de antigüedad" y fue identificado como "un individuo masculino adulto momificado, presumiblemente procedente de la zona oriental de Puno", una región en Los Andes peruanos, a unos 1.300 km al sureste de Lima.

La policía halló la momia el sábado mientras patrullaba un parque en la ciudad de Puno, donde Bermejo se encontraba con amigos.

En declaraciones recogidas en video por un periodista local, Bermejo dijo que la momia, a quien "de cariño" llama "Juanita", ha estado "casi 30 años" en su casa, adonde su padre llevó.

"Se la quitó a un policía por dinero" que le había prestado, y luego "se encariñó" con los restos, señaló el joven.

"En la casa está en mi cuarto, duerme conmigo. Yo la cuido, la mantengo, es como mi novia espiritual", agregó.

Sin embargo, al verificar los restos, un especialista del ministerio de Cultura dijo que "no es Juanita, es Juan", señalando que se trataría de un hombre de al menos 45 años dada la conformación de la estructura ósea del cráneo.

Bermejo negó haber intentado vender la momia, y alegó que la transportaba en la mochila térmica de entregas a domicilio porque "mis amigos querían verla" antes de donarla a algún museo de la zona.

"Si me porto mal me castiga, me jala las patas" (pies), afirmó el joven, describiéndola como "una energía".

En el comunicado emitido el domingo, el ministerio de Cultura dijo que "dispuso de inmediato la custodia" de los restos momificados, "con la finalidad de proteger y preservar el patrimonio".

Perú tiene un invaluable patrimonio arqueológico. El destino más codiciado por los turistas es la ciudadela de piedra de Machu Picchu, construida en el siglo XV por el emperador inca Pachacútec cerca de Cusco, la capital imperial incaica.

