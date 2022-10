Es el "momento perfecto" para unirse a los Timberwolves, afirma Gobert a la AFP

A pocas horas de debutar con los Minnesota Timberwolves en la nueva temporada de la NBA, el pívot francés Rudy Gobert dijo a la AFP que es el "momento perfecto" para unirse a este talentoso equipo "que puede pelear por el título".

El traspaso de Gobert, tres veces Mejor Defensor del Año en la NBA, desde los Utah Jazz a los Timberwolves fue una de las mayores operaciones para la nueva temporada que se puso en marcha el martes.

PREGUNTA: ¿Esperaba ser traspasado este verano (boreal) a Minnesota?

RESPUESTA: "En absoluto. Dejar los Jazz tampoco fue una gran sorpresa. Sabía que tenían que tomar algunas decisiones. Pero, aun así, había pasado nueve años allí, solo conocía Utah... Pero cuando me informaron que existía la posibilidad de acabar en los Timberwolves, me emocioné mucho porque me di cuenta rápidamente de que podíamos ser un equipo increíble".

P: ¿Tiene la sensación de que sale ganando con el cambio?

R: "Nunca sabremos qué habría pasado si me hubiera quedado en Utah, pero ahora tengo la oportunidad de ayudar a un equipo con talento a alcanzar nuevas cotas. Eso también va por mí".

P: ¿Cuál es el objetivo de Minnesota tras volver a los playoffs la temporada pasada?

R: "La meta es llegar lo más alto posible: pasar la primera ronda de los playoffs, la segunda, las finales de conferencia y jugar por el título. Tenemos el talento para hacerlo. Tenemos mucho trabajo que hacer. Hay que construir un equipo que compita por el título, eso es lo más difícil de hacer en esta liga. Por eso me reclutaron. Y voy a hacer todo lo posible para llevarlo a donde creo que puede llegar".

P: ¿Se siente ya como un líder del equipo?

R: "Sí, soy el más experimentado, el mayor del grupo (junto a Austin Rivers, que también tiene 30 años). Tengo experiencia y, a pesar de todo, mis mejores años aún están por delante. Es un equipo joven, que va a crecer y que puede conseguir cosas increíbles. Si no ahora, en un futuro muy cercano. El momento era perfecto para llegar a Minnesota".

P: Usted llega principalmente para reforzar la defensa.

R: "Sí, pero los Wolves ya fueron la undécima mejor defensa de la liga la temporada pasada. Así que tienen esa voluntad de defender, que es primordial. Con todo lo que yo pueda aportar, el objetivo es que estemos entre los mejores de la liga en ese ámbito. Y cuando ves el talento que tenemos ofensivamente, ambos aspectos nos van a ayudar a conseguir nuestro objetivo".

P: En Utah era infrautilizado en ocasiones en ataque, ¿cómo será con los Wolves?

R: "Mi objetivo en ese ámbito es llevarlo al siguiente nivel. Tengo la confianza del entrenador, de mis compañeros, y eso solo puede ayudarme a tener más impacto. También significa que tengo que ser más agresivo".

P: El dúo interior que formará con Karl-Anthony Towns ha levantado muchas expectativas.

R: "Somos dos pívots muy diferentes pero complementarios. Somos como el fuego y el hielo, cada uno con cualidades diferentes. KAT juega más por fuera que yo, y es una ventaja tener un tirador tan grande, uno de los mejores de la NBA. Va a estirar las defensas contrarias, a crear espacios. Y defensivamente, tener a uno de los mejores reboteadores de la liga a mi lado también puede ser una fortaleza. La química no se crea en un día, tendremos que aprender unos de otros cada día, progresar juntos. Pero entendemos bien el juego y nos haremos mejores rápidamente".

