"Es histórico", celebra el senegalés Pape Gueye

El centrocampista de Senegal, Pape Gueye, se mostró feliz este martes tras clasificarse para octavos de final del Mundial de Catar ganando 2-1 a Ecuador, una paso que consideró "histórico".

"Es histórico, pero seguimos concentrados, no nos vamos a lanzar, vamos a seguir trabajando, concentrados y humildes, porque sólo el trabajo tiene premio", dijo Gueye en zona mixta tras el encuentro.

"Sentimos mucho orgullo, teníamos muchas ganas de ganar este partido, no ha sido fácil, nos ha recordado un partido de la CAN porque había muchos duelos", explicó el centrocampista senegalés.

"Sabíamos que iba a ser complicado, especialmente en el centro del campo, pero estábamos preparados", añadió.

Para Pape Gueye, la clave de la victoria estuvo en que "pusimos más ganas que ellos".

"Millones de senegaleses, todo el mundo nos miraba, así que debíamos darlo todo por esta camiseta", aseguró Pape Gueye.

"Somos ambiciosos, no sé hasta donde llegaremos, pero tenemos un objetivos la cabeza", aseguró el centrocampista senegalés, que no quiso adelantar cual es ese objetivo, "pero no son los octavos".

"Desde el principio de la competición estamos muy concentrados, funcionamos partido a partido y vamos a seguir así porque es lo que nos funciona", insistió.

"Es la segunda vez que Senegal pasa la fase de grupos (la primera fue en 2002 en su primera participación en un Mundial), estamos muy contentos por nuestra gente y nuestro equipo porque los esfuerzos hechos estos años tienen premios", afirmó su compañero Idrissa Gueye, asegurando que "no nos fijamos un límite".

"Sabíamos que podíamos hacerlo, que teníamos la plantilla para decir presente en este tipo de partidos", aseguró el jugador del Everton tras el encuentro.

"No nos fijamos límites, pero hay que mantener los pies en la tierra, seguir concentrados, porque tenemos plantilla para llegar lejos", afirmó Idrissa Gueye.

"Si jugamos como lo hemos hecho hoy podemos esperar hacer algo en esta competición, así que veremos como se da", dijo.

