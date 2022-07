España recupera la ilusión en el Mundial con bronce de Martínez y finalistas en 1.500

El atletismo español vivió el domingo su mejor jornada en el Mundial de Eugene celebrando su primera medalla, un bronce del joven Asier Martínez en los 110 metros vallas, y colocando a un trío de fondistas en la final de los 1.500.

Con el podio de Martínez, España iguala el resultado en el medallero del anterior Mundial de Doha-2019, donde solo logró un bronce y también fue en los 110 metros vallas a cargo de Orlando Ortega.

Sin Ortega y la triplista Ana Peleteiro, la única medallista en los Juegos Olímpicos de Tokio (bronce), el equipo español aterrizaba con cierta incertidumbre en Eugene (Oregón, Estados Unidos).

El Mundial arrancó el viernes con una decepcionante jornada para España en los 20 kilómetros marcha donde sus grandes bazas como María Pérez (descalificada) o Álvaro Martín (7º) quedaron lejos del podio tras haber sido ambos cuartos en Tokio-2020.

El domingo, el programa abrió con un maratón masculino sin ningún representante por primera vez de España, uno de los grandes dominadores de esta prueba con tres oros.

Por la tarde, el panorama dio un vuelco al caer la primera medalla en los 110 metros vallas en manos del pujante Asier Martínez, que aprovechó a la perfección las tres bajas registradas en la caótica final.

Primero se retiró por lesión el jamaicano Hansle Parchment, campeón en Tokio-2020, y después fue descalificado por salida en falso de una milésima el estadounidense Devon Allen, favorito al título y futuro jugador de los Philadelphia Eagles de la NFL.

Con solo cinco vallistas en liza, el estadounidense Grant Holloway revalidó su oro mundial y Martínez logró el primer gran éxito de su carrera,

"No sé describirlo con palabras. No me lo creo todavía. Está siendo un sueño y me está costando despertar", dijo un radiante Martínez. "Al ver la retirada de Parchment y la salida nula de Allen he echado cálculos y he pensado que podía luchar por las medallas".

El atleta navarro protagonizó una gran salida y, pese a tirar la primera valla, aceleró por el lateral en el carril derecho hasta concluir con un tiempo de 13.17 segundos, solo por detrás de Holloway (13.03) y el también estadounidense Trey Cunningham (13.08).

A sus 22 años, Martínez es una de las figuras en ascenso del atletismo español con el sexto puesto que logró el año pasado en los Juegos Olímpicos de Tokio y esta medalla en su primer Mundial.

"Esto es increíble. El atletismo está creciendo en España. Nos estamos convirtiendo en un deporte puntero en España y los resultados lo avalan", afirmó.

El bronce de Martínez disparó la alegría cuando la delegación española ya estaba celebrando el pase a la final de los 1.500 masculinos de Mohamed Katir, Mario García e Ignacio Fontes.

Hacía 15 años que el país no lograba colocar a un trío de finalistas en una disciplina que le ha entregado tres platas y dos bronces en los Mundiales.

Los españoles pelearán el martes por los metales en una carrera que tiene como favorito al noruego Jakob Ingebrigtsen, vigente campeón olímpico.

El español Mario García fue segundo de su semifinale con 3min y 37.01 segundos y Fontes quinto con 3:37.21.

Katir concluyó en el segundo puesto de la última semifinal (3:34.45).

"Me he visto mejor que ayer (sábado), que fue una carrera lenta que se nos complicó un poco", declaró Katir. "Hoy no quería pasar por lo mismo. He terminado muy cómodo, sin gastar mucha fuerza y llego bien para la final".

Nacido en el norte de Marruecos, Katir fue octavo en los Juegos de Tokio y esta temporada ha brillado en algunas pruebas como su segundo lugar en mayo en la parada de Birmingham de la Liga de Diamante.

Además de los fondistas, España también confía en la actuación de sus representantes en los 35 kilómetros marcha y en otras figuras como Mariano García en los 800 metros, su único medallista de oro en el Mundial en pista cubierta de marzo en Belgrado.

Las mejores actuaciones de España en Mundiales al aire libre fueron en Stuttgart-1993, Atenas-1997 y París-2003 con cinco metales cada una.

