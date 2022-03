España vence a Albania sobre la campana en su regreso a Cataluña

España tuvo que emplearse a fondo para ganar de manera agónica por 2-1 a Albania, este sábado en un amistoso de preparación para el Mundial de Catar, que supuso la vuelta de la Roja a Cataluña casi dos décadas después.

Ferran Torres abrió el marcador para España (75) y Myrto Uzuni puso la igualada (85), pero Dani Olmo puso el 2-1 definitivo (90) en un RCDE Stadium prácticamente lleno.

"Me hubiera fastidiado mucho no ganar este partido, no por mí, ni por los jugadores o la selección sino por el ambiente tan espectacular que hemos vivido en Barcelona", dijo el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, tras el encuentro.

La Roja sufrió para encontrar la forma de forzar la buena disposición defensiva de los albaneses muy cerrados atrás y sumar su octava victoria en ocho encuentros entre las dos selecciones.

"Sabíamos que iba a ser difícil, hemos seguido siendo fieles a nuestro juego, hemos insistido y han llegado los goles", dijo Dani Olmo a la televisión pública española, tras el encuentro.

España se hizo con el control del balón desde el primer minuto ante una Albania que limitó su repertorio ofensivo a buscar con balones largos a sus dos hombres más adelantados Armando Broja y Sokol Cikalleshi.

Albania apenas inquietaría la portería defenfida por David Raya, debutante con España en su primera convocatoria con la Roja.

"No me esperaba que fuera a debutar y mucho menos de titular. Es un día que va a marcar mi vida y mi carrera", dijo Raya tras el encuentro.

La Roja dio un primer aviso tras un cuarto de hora de partido con un disparo lejano del joven Pedro González 'Pedri' desde la frontal que detuvo el portero Etrit Berisha (20).

Pedri repitió a la media hora con otro disparo a la media vuelta en el área, que volvió a atajar Berisha (37).

Ante una Albania muy cerrada, España buscó hacer daño moviendo el balón de lado a lado y llegando por las bandas, especialmente por la derecha, por donde aparecía Ferran Torres.

El delantero del Barcelona fue una pesadilla para la defensa albanesa, que penó para tener controladas sus internadas más preocupada por tener sujeto a Álvaro Morata.

El delantero de la Juventus apenas pudo crear peligro, muy vigilado por los centrales contrarios y acabaría sustituido por Yeremy Pino (72).

La Roja dio un punto más de velocidad e intensidad a su circulación de balón tras el descanso, pero siguió costándole encontrar los huecos en la muralla albanesa.

La presión de los visitantes en cuanto España entraba en campo contrario dificultó mucho el juego local llevando a los españoles a intentar colgar balones al área o probar con disparos lejanos.

Albania empezó a animarse más en los últimos minutos, pero entonces llegó el tanto de Ferran Torres.

El atacante del Barça aprovechó un pase filtrado al área de Yeremy Pino para hacer marcar el tanto español (75).

Ferran, que acumula 13 goles en 23 partidos con la Roja, estuvo a punto de abrir el marcador un minuto antes en un taconazo en boca de gol que paró Berisha (74).

Cuando parecía que España se llevaría el partido, un despeje de Pau Torres rebotó en la cara de Uzuni y el balón se coló en la portería española (85).

El tanto acalló el RCDE Stadium, pero la Roja siguió atacando y sobre la campana, Dani Olmo, que había entrado por Pablo Sarabia (65) rescató a la Roja.

El delantero del Leipzig soltó un disparo en el área que se coló por la escuadra izquierda de Berisha poniendo el 2-1 definitivo (90).

"Me sabe mal cómo se han sucedido los goles, se pudieron evitar", afirmó tras el partido, el seleccionador de Albania, el italiano Edoardo Reja.

