"Esto no se acaba aquí", asegura Queralt Castellet

La rider Queralt Castellet, medalla de plata olímpica de snowboard en la modalidad de Half-pipe, aseguró este miércoles estar "feliz" por su logro en Pekín-2022, pero auguró que "esto no se acaba aquí".

"Es un objetivo que tenía desde niña, aunque he cosechado muchos podios, medallas, pero no tenía una olímpica y esto me hace feliz", afirmo Castellet en una rueda de prensa en Madrid, recién llegada de China.

Castellet, de 32 años, consideró que, pese a que la medalla ha llegado en su quinta participación en unos Juegos Olímpicos, esta nunca fue una obsesión.

"Una obsesión es algo negativo, una medalla es algo bueno, no puedo pesar que es una obsesión, es una ilusión, sólo tiene aspectos positivos que te ayudan a motivarte y hacer mejor", afirmó la medallista olímpica.

"Nunca ha sido una obsesión conseguir una medalla olímpica, siempre he ido con el mismo objetivo a todas las competiciones que es hacer mi mejor 'run', pero nunca con obsesión", afirmó.

Castellet, con un mejor puntaje de 90,25 en sus tres rondas, logró una plata que sabe a oro, al ser solo superada por la dominadora de la especialidad, la joven estadounidense de origen surcoreano, Chloé Kim.

"El deporte le ha dado en sus quintos Juegos Olímpicos lo que ella merecía desde antes", afirmó el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, en el acto.

Castellet afirmó que ahora quiere "disfrutar de este logro" y luego "seguiré haciendo snowboard, seguiré compitiendo. Es parte de una evolución y esto no se acaba aquí".

La rider española, de 32 años y abanderada de la delegación española en Pekín junto a Ander Mirambell, dejó la puerta abierta a una posible participación en unos sextos Juegos Olímpicos.

"Me encentro en el mejor de mi carrera, siempre he dicho que hasta que no deje de aprender, no me lo plantearé (dejarlo)", dijo.

"Estoy disfrutando mucho y si en esta evolución llegan otros Juegos, bienvenidos sean", concluyó.

