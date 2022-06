Estudiante amenaza con tiroteo en colegio de Nicaragua

Un estudiante nicaragüense de 13 años deprimido por su bajo rendimiento amenazó con perpetrar un tiroteo en su colegio, provocando una intervención policial, aunque sin consecuencias, informó este martes la Policía.

El adolescente de 13 años, cuya identidad no fue especificada, amenazaba a través de redes sociales "con provocar desorden y perturbar con acciones personales violentas en el aula de clases, incluyendo el riesgo de atentar contra la vida de los alumnos", según el comunicado de la policía.

El mensaje que circuló en las redes y versiones de que el menor había llegado al colegio privado portando un arma provocó pánico entre los padres de los alumnos, que se apresuraron a retirar a sus hijos del centro educativo, precisa el comunicado.

"Mi hija me mandó los audios (del mensaje) y el niño dice que tiene problemas con sus padres, que a él no lo quieren y que esta vida no vale nada", declaró a la televisión local Marta Medrano, quien fue al colegio a retirar a un alumno.

El colegio negó en un comunicado "la presencia de un estudiante con un arma de fuego" y su captura por la policía, pero admitió que hubo "una situación de alarma y preocupación" por una publicación en redes sociales.

La policía, que no informó si el menor había sido detenido ni si hubo presencia de armas, acudió al colegio a investigar lo sucedido.

El incidente, inédito en Nicaragua, es consecuencia de informaciones sobre "ataques, tiroteos y masacres que se registran, sobre todo en Estados Unidos", mencionó la policía, tras anunciar que prepara una estrategia sobre el uso de redes sociales en los colegios.

jr/yow