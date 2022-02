Europeos ganan las calles para pedir que se detenga la locura de la guerra

Columnas de manifestantes que coreaban consignas contra la guerra ganaron el jueves las calles de en Berlín, París Varsovia y La Haya, entre otras urbes, en protesta al ataque ruso contra Ucrania.

"Detengan esta locura, salven la vida, no más mentiras" dice la pancarta de un manifestante frente a la embajada rusa en Berlín. Muchos de los que participan de la protesta llevan los colores de la bandera ucraniana. Parte de ellos son rusos residentes en Alemania.

"Todo el mundo debería venir hoy aquí y apoyar a Ucrania. Decir que la guerra debe terminar", dijo a la AFP Olga Kupricina, de 32 años, originaria de Kaliningrado y asentada en Alemania desde octubre.

"Los ucranianos y los rusos son hermanos y hermanas. Todos mis amigos están conmocionados y no quieren una guerra. Queremos demostrar que estamos en contra de la guerra. Somos rusos y venimos de Rusia. Ucrania siempre ha sido un país muy amistoso con nosotros y un país cercano", abunda Ekaterina Studnitzky, de 40 años, residente en Alemania desde hace 16.

En otra manifestación, a los pies en la mítica Puerta de Brandenburgo la estudiante ucraniana Sofia Avdeeva acusa de Vladimir Putin: "me robó mi casa porque soy de Donetsk y mi familia y yo tuvimos que marcharnos por la guerra".

"No quiero que toda Ucrania corra la misma suerte. Ya he dicho adiós a mi casa pero no quiero que todo el país viva el infierno que hemos vivido".

En París, varios cientos de personas se reunieron también frente a la embajada rusa, entre ellos varios candidatos a las elecciones presidenciales de abril. Otra gran reunión estaba prevista al final del día en la plaza de la República, en el corazón de París.

En Varsovia, país limítrofe con Ucrania, un manifestante quemó una bandera rusa frente a la embajada rusa.

Anteriormente se celebraron reuniones en Beirut y Tokio.

En Dublín, La Haya y Ámsterdam, cientos de personas también participaron en mítines el jueves frente a las representaciones rusas.

En Rusia, las autoridades ya advirtieron que reprimirían toda manifestación "no autorizada" contra la guerra en Ucrania.

bur-mat/ylf/sba/mab/mb