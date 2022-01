Evan Rachel Wood dice que Marilyn Manson la violó durante filmación de videoclip

La actriz estadounidense Evan Rachel Wood acusó al rockero Marilyn Manson de violarla ante la cámara durante la filmación del video musical de su exitoso sencillo de 2007 "Heart-Shaped Glasses".

Wood hizo las acusaciones -que Manson niega- en el documental de HBO "Phoenix Rising", que se estrenó en el festival de cine de Sundance.

"Habíamos discutido una escena de sexo simulada. Pero una vez que las cámaras estaban rodando, comenzó a penetrarme de verdad", dijo la estrella de la serie de televisión "Westworld". "Nunca accedí a eso".

Wood comenzó a salir con Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, en 2006, cuando ella tenía 18 años y él 37.

Manson dijo que la canción "Heart-Shaped Glasses" estaba inspirada en la imagen de Wood usando las gafas con forma de corazón que se hicieron famosas en el póster de la película "Lolita", de Stanley Kubrick.

"No sabía cómo defenderme ni sabía cómo decir que no, porque me habían condicionado y entrenado para no responder nunca, solo para seguir adelante", dijo Wood. "Me di cuenta de que el equipo estaba muy incómodo y nadie sabía qué hacer" .

"Fui forzada a participar en un acto sexual comercial con falsos pretextos... Básicamente me violaron frente a la cámara".

Según el documental, posteriormente Manson presionó a Wood para que les dijera a los periodistas que no había habido sexo real durante la filmación del video.

La madre de Wood recuerda haber escuchado de boca de un integrante del equipo de filmación que Manson le estaba dando licor de absenta a Wood "y cualquier otra cosa", y que ella no estaba en condiciones de dar su consentimiento cuando él se salió del guión.

El abogado de Manson, Howard King, negó la acusación en un comunicado enviado a AFP.

"De todas las falsas acusaciones que Evan Rachel Wood ha hecho sobre Brian Warner, su recuento imaginario del rodaje del video de 'Heart-Shaped Glasses' hace 15 años es la más descarada y fácil de refutar porque había varios testigos", escribió.

King dijo que Wood estaba "totalmente coherente" durante el rodaje de tres días y "profundamente involucrada en la planificación de la preproducción y posproducción del clip".

"La escena de sexo simulado requirió varias horas de rodaje con varias tomas usando diferentes ángulos y pausas largas entre cámaras".

"Brian no tuvo sexo con Evan en aquel set, y ella sabe que esa es la verdad".

Manson ha sido acusado por varias mujeres de agresión sexual, entre ellas la actriz de "Game of Thrones" Esme Bianco.

La policía de Los Ángeles confirmó el año pasado que estaban investigando acusaciones de violencia doméstica contra el cantante.

Manson, quien durante mucho tiempo ha cultivado una imagen polémica con su maquillaje fantasmal y un nombre artístico que evoca al asesino en serie Charles Manson, se separó de su sello discográfico Loma Vista Recordings y de la agencia de Hollywood CAA desde que se hicieron públicas las acusaciones.

Pero continúa grabando música y el año pasado participó en el álbum "Donda" de Kanye West.

El documental "Phoenix Rising" repasa los esfuerzos de Wood y otras sobrevivientes de abusos sexuales para extender el plazo de prescripción de estos delitos y disponer de más tiempo para buscar justicia después del abuso.

El festival de cine de Sundance, que se lleva a cabo en línea nuevamente este año debido a la pandemia, se extenderá hasta el 30 de enero.

