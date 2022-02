Ex líderes europeos renuncian a empresas rusas por invasión de Ucrania

Varios ex líderes europeos, entre ellos los jefes de gobierno de Finlandia, Esko Aho, de Italia, Matteo Renzi y Austria, Christian Kern, renunciaron a los consejos de administración de empresas rusas de las que formaban parte tras la invasión este jueves de Ucrania por tropas de Moscú.

El finlandés Esko Aho, primer ministro de 1991 a 1995, formaba parte de la junta directiva de uno de los principales bancos rusos, Sberbank.

"No se trata de protestar contra el banco. Pero trabajar para ellos después del ataque se volvió imposible para mí", aseguró al diario Ilta-Sanomat.

"Durante las últimas semanas he perdido por completo la confianza en mi capacidad para comprender la lógica con la que Rusia obra", agregó para otro diario, el Helsingin Sanomat.

El ex jefe del gobierno italiano Matteo Renzi (2014-2016) formaba parte del consejo de administración de Delimobil, una de las mayores empresas rusas de carsharing, creada en Moscú hace varios años por un empresario italiano.

"Renunció esta mañana", confirmó a la AFP su portavoz.

Austria, un país neutral y amigo tradicional de Rusia, cuenta con nada menos que tres ex cancilleres y dos ex ministros con intereses financieros en empresas rusas.

El ex jefe de gobierno izquierdista Christian Kern (2016-2017) confirmó el jueves a la AFP que abandonaba el consejo para la vigilancia de los ferrocarriles estatales rusos, una decisión inevitable debido a los últimos acontecimientos en Ucrania, explicó.

No todos los dirigentes han tomado esa decisión. Hasta el momento no lo ha hecho el ex primer ministro francés François Fillon, que se incorporó en diciembre al consejo de administración del gigante petroquímico ruso Sibur, controlado entre otros por Leonid Mikhelson, uno de los hombres más ricos de Rusia y Gennady Timchenko, un colaborador cercano del presidente Putin, y objetivo de las recientes sanciones del Reino Unido.

El excanciller austriaco Wolfgang Schüssel, que forma parte del consejo de administración del grupo petrolero ruso Lukoil, informó por su parte a la televisión pública ORF que Lukoil cotizaba en la bolsa de valores de Londres y que no era una empresa pública. Por lo tanto, consideraba que no era necesario dimitir.

