Exigen a los imitadores de Elvis dejar de celebrar bodas en Las Vegas

Cada año, miles de turistas que visitan Las Vegas recurren a imitadores de Elvis Presley para sus matrimonios exprés, uniendo a los enamorados de un día o de toda la vida en "capillas" de dudoso buen gusto.

Pero eso no conmovió a la sociedad que se encarga de los derechos del difunto "King", la cual exigió a decenas de capillas temáticas de Elvis cesar sus actividades o ponerse al día con sus obligaciones.

Authentic Brands Group (ABG), la firma que recuperó los derechos del patrimonio de Elvis Presley en 2013, envió el mes pasado decenas de requerimientos que enfrentan una fuerte resistencia por parte de los imitadores, dueños de capillas e incluso del alcalde de Las Vegas.

"Elvis Presley estuvo durante mucho tiempo domiciliado en Las Vegas y su nombre se volvió sinónimo de matrimonio en Las Vegas", declaró a la AFP Jason Whaley, presidente de la Cámara de Matrimonios de la ciudad que representa a la próspera industria.

"La Cámara de Matrimonios de Las Vegas comparte las preocupaciones de numerosas capillas e imitadores cuya supervivencia está en juego, ya que muchos de ellos aún luchan por reponerse económicamente de las dificultades provocadas por los cierres relacionados con el covid", explica.

El miércoles, el sitio Las Vegas Review-Journal indicó que la sociedad ABG propuso a las capillas seguir con sus actividades a través de "asociaciones" financieras, como franquicias anuales.

"Su solución consiste en pagar 20.000 dólares al año para seguir haciendo lo que hacemos desde hace nueve años", declara Kayla Collins, copropietaria del sitio LasVegasElvisWeddingChapel.com y de la capilla Little Chapel of the Hearts.

Esta oferta "no estaba sobre la mesa hace algunos días. Sinceramente, creo que llevar el asunto a la plaza pública los hizo reflexionar", estima.

Solicitada por la AFP, ABG, que también controla los derechos de Marilyn Monroe y Mohammed Ali, no había reaccionado hasta el mediodía de jueves.

Pero la empresa declaró en un comunicado a medios locales que aunque no tiene "ninguna intención de hacer cerrar las capillas que ofrecen actuaciones de Elvis", es su "responsabilidad preservar su patrimonio en Las Vegas".

Los matrimonios con temáticas de Elvis o celebrados por imitadores del cantante son una actividad muy lucrativa en la ciudad desde la década de 1970.

Una fórmula que permite a una pareja ser unida por Elvis en la capilla "Viva Las Vegas", a bordo de una Cadillac rosa descapotable de 1964, puede costar hasta 1.600 dólares.

Según la Cámara de Matrimonios de Las Vegas, la industria recauda unos 2.500 millones de dólares anuales.

Harry Shahoian, uno de los numerosos imitadores de Elvis basado en Las Vegas, afirmó al Las Vegas Review-Journal que ofició "22 ceremonias en toda la jornada de domingo".

