Expresidente de Georgia denuncia maltrato en prisión y dice temer por su vida

El expresidente y líder de la oposición de Georgia, Mijaíl Saakashvili, dijo el lunes temer por su vida tras sufrir una agresión por parte de los guardias de la prisión en la que está detenido.

Los guardias de la prisión "me insultaron, me golpearon en el cuello, me arrastraron por el suelo por el pelo", dijo Saakashvili en una carta a su abogado, añadiendo que su controvertido traslado el lunes a un hospital de la prisión tras varias semanas de huelga de hambre estaba "destinado a matarlo".

Saakashvili, que fue presidente entre 2004 y 2013, fue detenido el 1 de octubre tras ocho años de exilio en Ucrania.

Desde hace 39 días se niega a comer para protestar contra su encarcelamiento, que, según él, tiene una motivación política.

El lunes, los servicios penitenciarios anunciaron su traslado a un hospital penitenciario para "evitar un empeoramiento de su salud".

Por la noche, unas 40.000 personas salieron a las calles de la capital georgiana, Tiflis, para exigir su liberación.

