Flamengo, a cumplir trámite ante Vélez para jugar tercera final de Libertadores en 4 años

El Flamengo brasileño busca cumplir este miércoles en casa el trámite contra el Vélez Sarfield argentino, en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, tras el abrumador 4-0 logrado en la ida en Buenos Aires que dejó al 'Mengao' con pie y medio en la final.

A apenas 90 minutos de alcanzar su tercera final de la Libertadores en los últimos 4 años, el Flamengo quiere seguir su triunfal campaña en esta edición, en la que ha ganado 10 de los 11 partidos disputados, cediendo apenas un empate (2-2) en su visita al Talleres de Córdoba en la fase de grupos.

El buen momento que vive el 'Mengao' desde la llegada del entrenador Dorival Junior al equipo se ha visto truncado por el empate a 1 el domingo en casa contra el Ceará, por la 25ª jornada del Brasileirao.

Tras el empate en la víspera del líder Palmeiras en su visita el Bragantino, el Flamengo, segundo, tenía la oportunidad de situarse a cinco puntos del 'Verdao', aunque Dorival Junior optó por salir con un once reserva.

El equipo carioca no pudo con el Ceará, frustrando a su afición y provocando una avalancha de críticas al técnico por haber reservado a los titulares para el duelo contra Vélez, pese a la cómoda ventaja de la ida.

El técnico justificó su decisión y pidió respeto al rival de este miércoles.

"En el fútbol, nada es imposible. Nunca me perdonaría quedar eliminado, después de la ventaja conseguida a duras penas. Vélez merece todo el respeto y consideración. La afición del Flamengo jamás me perdonaría si el miércoles la ventaja cae, por un motivo u otro, sin el equipo principal en el campo. Trabajo con los pies en el suelo", explicó.

No obstante, Dorival Junior preservará a dos de sus puntales, el delantero Gabigol y el volante Thiago Maia, apercibidos de sanción. Sus bajas se unirán a la pareja de centrales titular, David Luiz y Léo Pereira, sancionados, así como a los lesionados Bruno Henrique y Rodrigo Caio. El uruguayo Giorgian De Arrascaeta, con molestias en el pie, es duda.

En defensa, Fabricio Bruno y Pablo serán la pareja de centrales, mientras que el chileno Arturo Vidal se perfila como el sustituto de Thiago Maia y Everton Cebolinha reemplazará a Gabigol y acompañará a Pedro en el ataque. Si Arrascaeta no llega a tiempo, el capitán Diego y Marinho podrían ocupar su puesto.

Por su parte, Vélez Sarfield llega al partido consciente de que necesita más que una hazaña para revertir la desventaja y poder disputar la final, y más teniendo en cuenta el mal momento que vive el equipo.

El conjunto de Liniers perdió el sábado por 1-0 en casa contra Newell's, en partido del campeonato argentino, en el que el equipo ocupa la penúltima posición, con apenas 12 puntos en 17 jornadas, apenas uno más que el colista Lanús, y encadenó su 13ª partido sin ganar en el torneo local.

La estadística no juega a favor de Vélez en sus partidos en Brasil, donde ha jugado en 17 ocasiones, con apenas 1 victoria, 6 empates y 10 derrotas.

El técnico, el uruguayo Alexandre 'Cacique' Medina, admitió que sus jugadores todavía acusan el duro golpe que supuso el 4-0 encajado en la ida en casa.

"Saldremos de esta situación, no tengo ninguna duda. El equipo obviamente está golpeado por estas dos derrotas, principalmente contra el Flamengo, fue dura porque teníamos otro entusiasmo. Confiábamos mucho en el equipo y no se dio el partido que esperábamos", admitió Medina, quien ya avisó que sin nada que perder, saldrá con un once ofensivo.

El partido se disputará este miércoles a partir de las 21H30 local (00H30 GMT del jueves) en el Maracaná de Rio de Janeiro y estará dirigido por el chileno Piero Maza, asistido en las bandas por sus compatriotas Alejandro Molina y Claudio Urrutia.

Cuando empiece el partido, Flamengo y Vélez ya conocerán el rival en la final de Guayaquil, que saldrá del duelo brasileño entre Palmeiras y Athletico Paranaense, que se juega este martes.

Posibles alineaciones:

Flamengo: Santos - Rodinei, Fabricio Bruno, Pablo, Filipe Luis - Ribeiro, Vidal, Gomes - De Arrascaeta, Cebolinha y Pedro. DT: Dorival Junior

Vélez Sarfield: Lucas Hoyos - Leonardo Jara, Matías de los Santos, Valentín Gómez, Francisco Ortega - Agustín Mulet, Nicolás Garayalde - Luca Orellano, Walter Bou, Lucas Janson - y Lucas Pratto. DT: Alexander Medina.

