Fortaleza avanza a tercera fase de Libertadores al golear 4-0 a Maldonado

Fortaleza avanzó a la tercera fase de la Copa Libertadores 2023 al golear 4-0 a Deportivo Maldonado este jueves en Brasil, donde dominó a los uruguayos durante gran parte del juego.

El artillero Thiago Galhardo (45+5), el argentino Juan Martín Lucero (83, 90+2) y el atacante Guilherme (86) sellaron la victoria en el estadio mundialista Arena Castelao de la ciudad de Fortaleza (noreste).

Los brasileños, que empataron sin goles en su visita a Maldonado la semana pasada, se jugarán el pase a la fase de grupos ante Cerro Porteño de Paraguay, que eliminó a Curicó Unido de Chile (2-0 en el global).

Fortaleza fue fiel a la idea que el técnico argentino Juan Pablo Vojvoda les presentó desde mayo de 2021, cuando desembarcó en el estado de Ceará: juego propositivo y ofensivo.

El 'Leão do Pici' encerró a los uruguayos, que se estrenaban en la Libertadores, en su territorio. Sus centrales se instalaron en la mitad de la cancha y desde ahí aportaron a la construcción de jugadas de riesgo.

La defensa de Maldonado, que en realidad eran sus once jugadores, resistió las constantes intentonas de los locales, que en el primer tiempo dispararon trece veces hacia la puerta de Reyes, cinco de esos remates directamente al arco.

Galhardo (1, 11), de 33 años, fue el primero en probar a Reyes con remates cruzados que se fueron desviados por centímetros.

Luego, Romarinho (22) lo exigió al máximo con un derechazo desde fuera del área, obligándolo a volar al ángulo izquierdo, hasta donde llegó para despejar el balón, que después chocó en el poste izquierdo.

El palo derecho, unos minutos más tarde (28), mantuvo el cero al recibir un zurdazo violento del lateral Bruno Pacheco.

El dominio y la superioridad de Fortaleza, que ha evolucionado a paso acelerado en los últimos años, tuvo recompensa en los pies de su artillero en el cierre de la primera parte.

El volante Hércules envió una pelota aérea a las 18, donde Galhardo ganó el duelo al zaguero Robert Herrera y estiró el pie derecho para impactar el balón y vencer, por fin, la resistencia verdirroja.

Galhardo anotó su séptimo tanto en la temporada y demostró por qué Vojvoda se decanta en la titular por él frente a los otros dos centrodelanteros, los argentinos Silvio Romero y Lucero, que lo sustituyó en el 75.

Sin probar a Fernando Miguel hasta el minuto 53, cuando el portero brasileño despejó un córner, Deportivo Maldonado demostró el peso de la ausencia de su armador y figura, el suspendido Maximiliano Cantera.

Aunque en la segunda parte se sacudió un poco del sometimiento inicial, el once de Fabián Coito no halló la ruta para generar peligro: no hizo un solo tiro directo.

Con el marcador a favor, Fortaleza se dedicó a administrar el resultado e intentar herir en salidas rápidas. Bajo esa fórmula, en la recta final del juego, sepultó cualquier posibilidad de empate.

Lucero se apuntó un doblete con un disparo picado que sobrepasó a Reyes y luego con un zurdazo que cruzó la línea en cámara lenta. Guilherme, en medio de esos tantos, hundió a los uruguayos con un derechazo desde fuera del área.

raa/cl