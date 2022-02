Francia sigue aspirando al Gran Slam, Inglaterra no renuncia al Seis Naciones

Francia pasó este sábado como una apisonadora por el estadio de Murrayfield en Edimburgo para derrotar a Escocia por 36-17 y mantener el pleno de victorias, en una tercera jornada del Torneo Seis Naciones de rugby, en la que Inglaterra derrotó 23-19 a Gales para seguir optando a la corona.

Los franceses obtuvieron una victoria bonificada (5 puntos en total), gracias a los seis tries inscritos, dos de ellos por Damian Penaud (60 y 75).

El resto los anotaron Paul Wilemse (9), Yoram Moefana (13), Gaël Fickou (40+3) y Danty (42).

El full-back Melvyn Jaminet contribuyó con dos conversiones con el pie.

El equipo de Fabian Galthié fue claramente dominador de un encuentro que llegó al descanso con ventaja visitante de nueve puntos (19-10).

"En el rugby profesional, lo que cuenta es ganar: solo existes para la victoria. Hay que ganar, aunque sea de un punto. Cada victoria cuenta. Cada triunfo es una piedra que pones en un muro que construyes desde el inicio del mandato. También aprendes de las derrotas, como aprendimos de la que sufrimos aquí hace dos años", resumió Galthié.

Francia logra así una importante victoria frente a un equipo que en los últimos años le había dado muchos problemas: los 'Bleus' no ganaban en Murrayfield en el Seis Naciones desde 2014 y en las cuatro últimas confrontaciones entre ambas selecciones, la escocesa había ganado en tres.

"Es un sentimiento horrible. Hemos tenido ocasiones en la primera parte y no las hemos aprovechado. Defensivamente, los franceses han aguantado y han logrado puntuar. Hemos dejado a un equipo como Francia jugar a su ritmo y no hemos sabido pararles", lamentó el capitán escocés Stuat Hogg.

El XV del Gallo se mantiene como único equipo invicto del torneo y líder destacado con 14 puntos, seguido por Inglaterra con 10.

Irlanda suma 6 unidades a falta de lo que hagan este fin de semana contra Italia y podría superar incluso a Inglaterra si logra una victoria bonificada.

Francia, que en la próxima jornada visitará a Gales y cerrará en la última fecha en el Stade de France frente a Inglaterra, sigue optando al Grand Slam, que no logra desde 2010.

En Twickenham, el templo del rugby inglés, el XV de la Rosa cimentó su triunfo frente a Gales en el acierto de su pateador Marcus Smith, autor de 18 puntos.

Tras una primera parte de constantes fallos y penales evitables, que llegó a los ingleses al descanso con el marcador muy favorable, Gales se rebeló en la segunda parte con dos tries en siete minutos para apretar el marcador al 17-12 (minuto 61) y de no haber sido por dos penales transformados por Smith (68 y 72), el try logrado por los Dragones en el último suspiro podría haber cambiado el resultado del partido.

Con esta derrota, Gales, vigente campeona del torneo, se despide definitivamente de la posibilidad de revalidar la corona.

- Resultados de la 3ª jornada del Torneo Seis Naciones de rugby:

Sábado

Escocia - Francia 17 - 36

Inglaterra - Gales 23 - 19

Domingo

Irlanda - Italia

Clasificación: Pts J G E P Pf Pc Dif B

1. Francia 14 3 3 0 0 103 51 52 2

2. Inglaterra 10 3 2 0 1 73 39 34 2

3. Irlanda 6 2 1 0 1 53 37 16 2

4. Escocia 5 3 1 0 2 54 73 -19 1

5. Gales 5 3 1 0 2 46 69 -23 1

6. Italia 0 2 0 0 2 10 70 -60 0

mca-lrb/mcd/dr/rsc