Funcionario talibán critica al príncipe Enrique por muertes durante misión en Afganistán

Un alto funcionario talibán criticó el viernes al príncipe Enrique después de que este revelara que mató a 25 personas durante su servicio militar en Afganistán y dijo que era como quitar "piezas de ajedrez" de un tablero.

En sus memorias que se publicarán la próxima semana, Enrique revela la cantidad exacta de personas que mató durante dos períodos de servicio, informaron los medios británicos.

"Mi número es el 25. No es un número que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüenza", escribió en el libro "Spare" ("En la sombra" en español), que saldrá a la venta el martes.

Anas Haqqani, un alto líder talibán, criticó al duque de Sussex por los comentarios y dijo que aquellos afganos a los que mató tenían familia.

"¡Señor Enrique! Los que mató no eran piezas de ajedrez, eran humanos", tuiteó Haqqani, acusando al príncipe de cometer "crímenes de guerra".

Enrique sirvió 10 años en el ejército británico, ascendiendo al rango de capitán.

Efectuó dos períodos de servicio contra los talibanes, primero como controlador aéreo de avanzada solicitando ataques aéreos en 2007 y 2008, y luego pilotando un helicóptero de ataque en 2012 y 2013.

Justificó sus acciones por los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

