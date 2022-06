Gales logra empatar 1-1 contra Bélgica para sumar su primer punto

Gales logró empatar contra Bélgica el sábado en los últimos minutos del partido jugado en Cardiff por la 3ª jornada de Liga de Naciones, sumando el primer punto de los 'Dragones Rojos' en la presente edición de este torneo continental.

Un gol de Youri Tielemans (51) adelantó al conjunto entrenado por el español Roberto Martínez, antes de que Brennan Johnson, la joven promesa del Nottingham Forest, pusiera el empate definitivo (87).

"No mantuvimos suficiente el balón para crear ocasiones y marcar el segundo gol que cerrara el partido", declaró Tielemans. "Nos pusimos en problemas y metieron un gol. Un punto no es un mal resultado, pero pudimos haberlo hecho mejor".

Gales, que contó con buenas ocasiones en el primer tiempo y que incluso llegó a adelantarse con un tanto de Ethan Ampadu anulado por fuera de juego (5), logró su primer punto después de haber encajado dos derrotas en las primeras jornadas.

"Realmente no puedo describir lo que se me pasó por la cabeza. Fue la mejor sensación que he tenido jamás", expresó Johnson, que anotó en el partido su primer gol internacional con Gales.

Con el empate entre Holanda y Polonia (2-2), es la 'Oranje' quien lidera la llave A4 con 7 puntos, tres más que Bélgica y Polonia, segunda y tercera empatadas con 4 puntos. Con este empate, los 'Dragones Rojos' se mantienen en la lucha por evitar el descenso a la Liga B.

El martes, Gareth Bale y los suyos buscarán arrancar algún otro punto en Holanda, mientras que Bélgica y Polonia buscarán asaltar el liderato del grupo.

