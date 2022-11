"Ganar sin parar es algo que no tiene precio", dice Cesc Fábregas

Cesc Fábregas, autor de la asistencia a Andrés Iniesta para el gol decisivo de la final ganada por España en el Mundial-2010, cuenta a la AFP sus recuerdos de aquel éxito histórico y cómo ese título dejó una huella imborrable en el país.

Pregunta: En 2010, España era para muchos la gran favorita del Mundial...

Respuesta: "Después del título europeo de 2008 y de nuestra fase de clasificación perfecta, muchos de nosotros teníamos una personalidad fuerte y sabíamos ganar. Nos habíamos convertido en un equipo de verdad, muy sólido. Nadie lo decía, pero sabíamos que estábamos ante una oportunidad única".

P: Sin embargo, España comenzó mal aquel torneo, perdiendo en el primer partido ante Suiza...

R: "Perder fue un shock. Pero a pesar de las tensiones, no teníamos dudas. Teníamos confianza. Los mejores equipos son los que tienen claras las ideas de juego, donde cada papel está establecido en todo momento. El equipo reaccionó muy bien. Fuera del terreno de juego, estábamos unidos. Lo estamos todavía. En el campo, cada uno sabía cuál era su misión".

P: ¿Cuál era la suya?

R: "Había sufrido una fisura en la tibia a principios de abril. Fernando Torres, operado de una rodilla, Iniesta, tocado en los isquios, y yo íbamos cada mes a Madrid para seguir nuestra recuperación. (El seleccionador de entonces) Vicente Del Bosque siempre confió en nosotros. Él decía que si nos recuperábamos bien, estaríamos en el grupo. Me dijo que yo sería su hombre número 12. Viví el Mundial así, sin jugar ni ante Suiza, ni ante Portugal. Contra Alemania fui baja por un golpe".

P: ¿Cuáles fueron los momentos clave?

R: "Dos momentos me marcaron. Primero, antes de jugar ante Chile, el día de la máxima presión. Éramos un equipo alegre, con música en el autobús. Pero entonces, para ir al estadio, todo el mundo estaba serio, concentrado, tenso. La prensa y la opinión pública nos iban a dar fuerte si perdíamos. Del Bosque me sorprendió. Me dijo que la derrota no es nada, que hay cosas más importantes en la vida. ¿Cómo podía decir eso? ¡Perder hubiera sido una catástrofe! En realidad lo que nos decía era que éramos un gran equipo, que había que dejar de lado la presión para disfrutar del momento presente. El segundo momento que me marcó fue antes de jugar con Paraguay (en cuartos de final), considerado de menos en España. Debíamos pasar sí o sí. Ese partido mostró que la línea entre la victoria y la derrota es fina. ¡Ellos estuvieron fuertes! Tuvimos la suerte del campeón".

P: Usted está en el origen del gol de David Villa ese día.

R: "Influí en tres partidos: Chile, Paraguay y Holanda. Cuando Xabi Alonso falló su penalti contra Paraguay, yo recuperé el balón. ¡Falta! El árbitro no pitó penalti. ¡Un escándalo! Pero con Xavi e Iniesta, salimos adelante. En la final, Holanda podría haber ganado, aunque si hubiéramos tenido VAR entonces podían haber terminado con ocho jugadores. Heitinga, Van Bommel y De Jong destrozaron a Iniesta y Xabi Alonso. Yo entré muy bien. Es uno de os partidos en los que he tenido más impacto a lo largo de mi carrera. Su portero sacó un disparo mío después de una acción con Iniesta (94). Pienso una y otra vez que podría haber sido yo (el autor del gol del título de España)".

P: Pasará a la historia como el autor de la asistencia del gol de Iniesta...

R: "El pase es la esencia de mi juego. Estoy orgulloso de quedar ligado al momento más importante de la historia del fútbol español. Siento que el balón de Torres no pasará. Corto mi carrera. El balón va donde yo esperaba. Controlo y se la doy instintivamente a Iniesta. Van der Vaart sale hacia mí y me abre el ángulo de pase. Ahí el tiempo se detiene. Andrés dice lo mismo. Tengo tiempo como para rezar cinco veces. ¡Ese disparo duró diez minutos! ¡Un momento único! Pensar que Torres, Iniesta y yo somos los tres últimos en tocar el balón. ¡Es el fútbol, la vida! Teniendo en cuenta cómo estábamos físicamente, ninguno hubiera sido convocado hoy. Necesitábamos a Del Bosque, que tuvo las ideas claras para decir: +¡Quiero a estos tres!+. El fútbol no es solo la forma física. Son las emociones, la experiencia, el talento".

P: Y España fue durante mucho tiempo la mejor selección...

R: "Además del talento, luchábamos siempre. (El título en la Eurocopa de) 2008 fue una sorpresa, un antes y un después. 2010 es la victoria de la madurez. Luego las expectativas se hicieron muy grandes. Pero es lo que buscas individualmente, te ayuda a mantenerte en lo más alto. Los rivales te respetan pero quieren hacerte caer. Lo que hicimos tiene un valor enorme. En 2010, todo el mundo quería ganarte. En 2012, ¡todos querían matarte! ¡Ganar sin parar es algo que no tiene precio!"

P: ¿Qué le queda de aquella victoria?

R: "Lo más bonito, cuando paras, son los recuerdos. La gente te recuerda continuamente las sensaciones que les transmitiste. Se acuerdan de todo. Hemos escrito y vivido la historia juntos. Eso es lo más bonito del mundo".

cb/stt/dr/dam