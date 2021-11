Gobert y Turner expulsados por riña en derrota de Jazz ante Pacers

La victoria del jueves de los Indiana Pacers frente a los Utah Jazz dejó una nueva bronca en la NBA, con un enfrentamiento entre Rudy Gobert y Myles Turner que derivó en la expulsión de cuatro jugadores.

Los Pacers vencieron 111-100 de la mano de su base Malcolm Brogdon, que anotó 30 puntos, mientras el escolta de los Jazz Donovan Mitchell terminó con 26.

A cuatro minutos del final, y con ventaja de 10 puntos para Indiana, Turner taponó de forma contundente bajo el aro a Gobert, que al caer agarró del pantalón a su rival.

Con ambos jugadores en pie, Turner persiguió y empujó al francés, que respondió abrazándolo de forma violenta. Ambos pívots fueron separados por miembros de seguridad y compañeros.

"Me hizo una falta, me caí y le tiré al suelo. Fue falta. Luego me levanté y me empujó por la espalda. Luego no pasó nada", dijo Gobert sobre el origen del altercado.

Además de Gobert (19 puntos y 11 rebotes) y Turner (13 y 9), también fueron expulsados los jugadores de los Jazz Joe Ingles y Donovan Mitchell, que ingresaron a la pista en la riña.

El incidente llega tres días después de la pelea entre Markieff Morris (Heat) y Nikola Jokic (Nuggets), quien recibió un partido de suspensión por responder a una falta previa con un brutal empujón por la espalda.

Con este tropiezo, los Jazz caen a la tercera plaza de la Conferencia Oeste (8 victorias y 4 derrotas), mientras los Pacers se encuentran en el decimosegundo puesto del Este (5-8).

Un día después de perder en la prórroga ante los Lakers, los Miami Heat cayeron 112-109 en la cancha de Los Angeles Clippers pese a una exhibición final de Kyle Lowry.

El veterano base anotó 22 de sus 25 puntos en un furioso último cuarto en el que ninguno de los defensores angelinos pudo frenar a la ex estrella de los Toronto Raptors.

Lowry, de 35 años, tomó las riendas de los Heat en la recta final ante la baja de Jimmy Butler, quien la víspera sufrió un esguince de tobillo.

También brillaron el pívot Bam Adebayo, con 30 puntos, y el escolta Tyler Herro, con 23.

A solo 15 segundos del final, y ventaja de un punto para Clippers, Lowry robó una pelota en medio campo y asistió para Duncan Robinson, que erró un triple.

Los Heat tuvieron una última posesión con 3,9 segundos pero PJ Tucker lanzó un defectuoso servicio a Adebayo desde la banda que fue robado por Batum para sentenciar la sexta victoria seguida angelina.

Paul George fue el máximo anotador de los Clippers, sextos del Oeste (7-4), con 27 puntos, seguido de Reggie Jackson con 22.

En el tercer juego del jueves, los Toronto Raptors superaron 115-109 a los Philadelphia 76ers.

El escolta Gray Trent Jr. y el base Fred VanVleet clavaron triples en el último minuto y 10 segundos para el final que sentenciaron a unos Sixers huérfanos de Joel Embbid, baja por los protocolos contra el coronavirus.

VanVleet brilló con 32 puntos, 6, triples, 6 rebotes y 7 asistencias en su duelo particular frente al base de los Sixers, el joven Tyrese Maxey, que terminó con 33 puntos.

Toronto, que ocupa el octavo lugar de la Conferencia Este (8-5), reservó al camerunés Pascal Siakam, recién salido de una larga lesión y que el día antes había jugado 30 minutos en la derrota ante los Boston Celtics.

Los Raptors rompieron así una racha de tres derrotas consecutivas mientras los Sixers cayeron precisamente por tercer partido consecutivo y ocupan la quinta plaza del Este (8-5).

El ala-pívot Tobias Harris regresó a los Sixers después de seis partidos ausente por cuarentena de covid-19 y logró 19 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias.

Además de Embiid, los Sixers tampoco pueden contar con su otra estrella, Ben Simmons, que sigue sin reincorporarse plenamente al equipo tras solicitar el traspaso.

Resultados de la jornada del jueves en la NBA:

Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 109-115

Utah Jazz - Indiana Pacers 100-111

LA Clippers - Miami Heat 112-109

