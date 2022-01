Gobierno francés enfrenta importante huelga de profesores por su gestión de la pandemia

El gobierno francés se enfrenta a una importante huelga de profesores por su gestión de la pandemia, que podría llevar al cierre el jueves de la mitad de las escuelas, indicó este martes el principal sindicato de primaria.

El Snuipp-FSU, que llamó el viernes pasado a una huelga para "obtener las condiciones de una escuela segura" en pleno repunte de contagios por la variante ómicron, anunció en una nota que el 75% de los profesores de primaria participarán en las protestas.

"Esta movilización histórica por su alcance en los últimos veinte años no es 'una huelga contra el virus', sino ilustra el creciente hartazgo en las escuelas", según el sindicato, cuya iniciativa se extendió a colegios y liceos.

Unas 10.400 clases, que representan el 2% de primaria, permanecen cerradas al detectarse casos de covid-19 y en aplicación del protocolo establecido por el gobierno, indicó este martes el primer ministro Jean Castex en la cámara baja.

El lunes por la noche, Castex anunció en vano un nuevo protocolo ligeramente más flexible para intentar apaciguar la tensión con los profesores, que sin embargo mantienen la huelga y apuntan a su ministro de Educación Jean-Michel Blanquer.

Cuando se detecte un caso positivo en una clase en Francia, el resto de alumnos deberán realizar hasta tres autotest en casa para continuar asistiendo al colegio, sin necesidad de someterse a una primera prueba de antígenos o PCR como hasta ahora.

"No solo el protocolo actual no protege a los alumnos, al personal y a sus familias, sino que desorganiza por completo la escuela", apuntó el Snuipp-FSU, estimando que "en las condiciones actuales, los alumnos no pueden aprender correctamente".

Durante sus anuncios el lunes por la noche en la televisión pública France 2, Castex defendió que Francia, cuya estrategia pasa por vacunar a toda la población, es uno de los países que mantuvo abiertas las escuelas más días durante la pandemia.

La movilización, además de denunciar las condiciones actuales de trabajo provocadas por el covid-19 pidiendo mas máscaras FFP2 o captores de CO2, recoge otras reivindicaciones históricas como la falta de personal.

La protesta se produce en plena precampaña de cara a la elección presidencial de abril. El presidente francés, Emmanuel Macron, que aún no confirmó su esperada candidatura, salió este martes en defensa del gobierno y pidió "paciencia".

asm-tjc/mb