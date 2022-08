Grupo sueco Embracer adquiere derechos de productos basados en El Señor de los Anillos

El grupo sueco de videojuegos Embracer anunció el jueves un acuerdo para comprar Middle-earth Enterprises, que posee los derechos de los productos basados en las sagas de El Señor de los Anillos y El Hobbit.

Con esta adquisición, el grupo sueco tendrá los derechos de todos los productos derivados (libros, películas, series, videojuegos, juegos de mesa, parques de atracciones...) de las famosas obras de Tolkien.

El monto de la transacción no fue revelado.

"Estoy verdaderamente contento de que El Señor de los Anillos y El Hobbit se unan a la familia Embracer", declaró en un comunicado el presidente y fundador del grupo, Lars Wingefors.

Middle-earth Enterprises es una división de The Saul Zaentz Company, una empresa fundada en 1976 por el productor Saul Zaentz, ganador del Oscar a la Mejor Película por "One Flew Over the Cuckoo's Nest" ("Alguien voló sobre el nido del cuco" o también traducida como "Atrapado sin salida"), "Amadeus" y "El paciente inglés".

Asimismo, Embracer anunció el jueves la compra de varios estudios de juegos, como Tripwire Interactive y Tuxedo Labs.

En mayo anunció la adquisición de Crystal Dynamics, Eidos-Montreal y Square Enix, tres estudios de desarrollo norteamericanos de los que salieron éxitos como "Tomb Rider" y "Deus Ex".

