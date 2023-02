Guardiola seguirá leal al Manchester City pese a las acusaciones financieras

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, dijo este viernes que no tiene intención de dejar el club campeón inglés, recientemente acusado de cometer más de 100 infracciones contables por la Premier League.

Si la comisión independiente que investiga el caso lo declarase culpable, el City podría enfrentarse a una deducción de puntos o incluso al descenso de la división de honor inglesa, por las infracciones presuntamente cometidas entre las temporadas 2009/10 y 2017/18.

Guardiola dijo anteriormente que se marcharía si se enterase de que el City le había mentido sobre las acusaciones de que habían infringido las reglas del 'fair-play' financiero (FFP).

Sin embargo, el técnico español, que ganó cuatro títulos de la Premier League en los últimos cinco años, dijo que piensa que este caso terminará igual que la anterior acusación de la UEFA.

En febrero de 2020, el City fue vetado de las competiciones de la UEFA durante dos años por el órgano rector del fútbol europeo, por "infracciones serias del 'fair-play' financiero", pero la sanción fue revocada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) más tarde ese mismo año.

"Lo primero que pensé fue que ya fuimos condenados", declaró Guardiola el viernes en la rueda de prensa previa al partido que jugarán contra el Aston Villa este domingo.

"En el caso de que no seamos inocentes, aceptaremos lo que el juez o la Premier League decida. Pero, ¿qué pasa si terminamos en la misma situación (que con la acusación de la UEFA), y somos inocentes? ¿Qué pasará para restablecer o pagarnos por los daños?".

Guardiola renovó recientemente su contrato en el Etihad hasta el 2025, y ya lleva siete años en el Manchester, un récord en su carrera de entrenador.

"No me voy a mover de este asiento. Os aseguro más que nunca de que me quiero quedar", dijo. "A veces tengo dudas porque siete u ocho años es mucho tiempo, pero ahora no quiero moverme".

"La gente dice 'te han mentido'. No me han mentido. Mira lo que pasó con la UEFA".

"Ahora es el mismo caso. ¿Por qué debería desconfiar de mi gente y confiar en los directores de otros clubes?".

Guardiola cree que estas acusaciones emanan del interés propio de los clubes rivales del City en la Premier League.

"Han sentado un precedente con lo que nos han hecho", dijo. "Tened cuidado en el futuro, porque muchos clubes pueden hacer sugerencias y acusar a otros, como nos acusan a nosotros, sin ser inocentes".

"Si se esfuerzan por deshacerse de nosotros, está claro que creen que no nos hemos comportado correctamente. Podemos aceptarlo, pero dejad que nos defendamos", explicó Guardiola.

El técnico no cree que este drama afecte el juego de su plantilla.

"Duele que quieran quitarnos lo que hemos ganado en el terreno de juego", dijo Guardiola. "Tengo la sensación de que en los partidos, cada uno hará su trabajo. Los jugadores en el campo, y los abogados en el tribunal".

