Habitantes de ciudades de Burkina Faso bloqueadas por yihadistas mueren de hambre

Los habitantes de la ciudad de Djibo, en el norte de Burkina Faso, están sumidos en la miseria a causa del bloqueo impuesto desde hace meses por grupos yihadistas.

Desde 2015, Burkina Faso enfrenta una insurgencia yihadista y muchas ciudades de la región sufren un destino similar. Casi un millón de personas viven en zonas bloqueadas del norte y el este del país africano.

En los últimos años, Djibo se ha convertido en un centro para los desplazados internos de la región, obligados a huir por la violencia yihadista de grupos vinculados a Al Qaida y a la organización Estado Islámico.

La población de la ciudad se ha triplicado hasta alcanzar una cifra estimada en 300.000 habitantes.

Quince personas murieron de hambre en octubre, según Idrissa Badini, portavoz de un grupo de organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Sum.

Badini piensa que "probablemente haya más víctimas".

En el camino entre Djibo y la ciudad de Burzanga, los residentes afirman haber visto restos de vehículos alcanzados por minas terrestres. Varios convoyes de suministros fueron atacados recientemente en esta carretera.

En septiembre, 35 personas, entre ellas niños, murieron cuando una mina hizo estallar un camión, mientras que en otro ataque a un convoy murieron 11 soldados.

Los convoyes son la única opción para abastacer a la población, ya que los agricultores no pueden ocuparse de sus campos debido a la violencia, y la producción de alimentos es casi inexistente en muchas partes del país.

En lo que va de año, oficiales descontentos con el ejército dieron dos golpes de Estado en Burkina Faso, en una muestra de rabia por el fracaso en la lucha contra la insurgencia.

A principios de este mes, el capitán Ibrahim Traoré, que tomó el poder en un golpe de Estado en septiembre, viajó a Djibo en su primera visita oficial.

"Los niños tienen la piel sobre los huesos, los ancianos se mueren de hambre y las mujeres ya no pueden amamantar porque no les queda nada en los pechos", dijo Traoré. "Hay gente que come hojas para sobrevivir", añadió.

Describió una "situación preocupante", diciendo que "el territorio está casi perdido".

En Djibo, algunos de los desplazados por la violencia intentan huir hacia el sur, a la capital, Uagadugú.

"Privados de agua, alimentos, medicinas y señal telefónica, muchos están abandonando Djibo a pie, por la noche, con la esperanza de llegar a las zonas a las que todavía pueden acceder", declaró a la AFP un trabajador humanitario bajo condición de anonimato.

Según las Naciones Unidas, decenas de lugares de Burkina Faso se enfrentan a condiciones similares a las de Djibo.

En Arbinda, al este, decenas de miles de personas de las zonas circundantes se reunieron para huir de los ataques.

"Los convoyes terrestres regulares que solían abastecer a la población con alimentos y productos de subsistencia cesaron", indicó Badini.

"Desde hace dos meses no llega nada a Arbinda. La población, que agotó sus reservas, está al borde de un desastre humanitario", subrayó.

A pesar de los ataques, los suministros esporádicos lograron atravesar ciertos bloqueos. A finales de octubre, el ejército envió 70 toneladas de cereales por vía aérea a Djibo, y más de 300 toneladas de alimentos llegaron a la ciudad por tierra a principios de noviembre, según el Estado Mayor. En el camino se desactivaron siete minas.

"Hemos podido abastecer a algunos pueblos, pero todavía no a otros", precisó Traoré.

El Programa Mundial de Alimentos afirma que unos 3,5 millones de personas en Burkina Faso necesitarán ayuda alimentaria de emergencia en los próximos meses.

