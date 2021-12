Hanyu se proclama campeón de Japón de patinaje artístico por 6ª vez

La estrella japonesa Yuzuru Hanyu, vigente doble campeón olímpico de patinaje artístico, conquistó por sexta ocasión el título de campeón de Japón, este domingo en Saitama, lo que le valió para sellar su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín-2022 (4 al 20 de febrero).

Ya en cabeza después del programa corto, Hanyu arrasó en el programa libre, aunque no logró ejecutar un cuádruple axel, lo que habría supuesto una primera vez en competición.

Con un total de 322,36 puntos, superó a su compatriota Shoma Uno, plata en los Juegos-2018 de Pyeongchang.

Hanyu, de 27 años, puede así mostrarse optimista a seis semanas de la cita de Pekín, donde podría convertirse en el tercer patinador en la historia, después del sueco Gillis Grafström y de la noruega Sonja Henie, en conquistar el oro olímpico tres veces seguidas.

"Para ser sincero no me veía (participando) en estos Juegos, pero el camino que tuve que seguir y el apoyo de la gente detrás de mí me convencieron de participar", explicó.

Los campeonatos de Japón eran su primera competición desde el pasado mes de abril. Hanyu se había lesionado en un tobillo el pasado otoño (boreal).

La Federación nipona de patinaje desveló este domingo su nómina de seleccionados para Pekín, en la que Hanyu figura junto a Uno y Yuma Kagiyama, un tridente nipón para plantar cara al gran favorito, el estadounidense Nathan Chen.

