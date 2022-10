Harper pone a los Filis en la Serie Mundial al vencer a los Padres

El astro Bryce Harper conectó el jonrón decisivo en la octava entrada y los Filis de Filadelfia avanzaron a la Serie Mundial el domingo con una victoria de 4x3 sobre los Padres de San Diego.

Los Filis llegaron a la final del campeonato de playoffs de las Grandes Ligas de Béisbol por primera vez en 13 años al derrotar a los Padres 4-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional al mejor de siete partidos.

"Vamos a celebrar", dijo Rhys Hoskins, que anotó cuatro jonrones para los Filis en la serie.

"Todavía tenemos trabajo que hacer, pero campeones de la Liga Nacional, qué cosa más bonita", agregó

El receptor JT Realmuto comenzó la entrada con un sencillo frente al relevista venezolano Robert Suárez y Harper conectó fuerte para provocar una locura en los 45.485 espectadores.

Harper fue elegido MVP (Jugador Más Valioso) de la serie.

"Siempre creímos", dijo Harper. "No había ninguna emoción de que no iba a suceder, de que no íbamos a tener esta oportunidad de estar aquí.

"Tenemos cuatro más (juegos que ganar para el título). Vamos a conseguirlo", agregó.

Los Filis abrirán la final al mejor de siete de la MLB el viernes fuera de casa contra los Astros de Houston o los Yankees de Nueva York, que discuten al campeonato de la Liga Americana.

La novena de Filadelfia sabía que liquidar la serie hoy le daría la posibilidad de llegar al Clásico de Otoño por primera vez desde el 2009, cuando cayeron ante los Yankees de Nueva York.

Los Filis entraron a la fiesta de los playoffs como últimos invitados en el ´Viejo Circuito´ y finalmente se titularon en la Liga Nacional.

Su última corona de la MLB la conquistaron ante los Rays de Tampa Bay (2018)

Enfrente, los Padres extendieron su mala racha ya que no llegan a la Serie Mundial desde que fueron barridos por los Yankees de Nueva York en 1998.

- Anotación por entradas:

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Padres 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 5 0

Filis 0 0 2 0 0 0 0 2 x 4 6 0

meh/gfe