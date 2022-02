"He vivido cosas más duras", recuerda Shiffrin tras segunda eliminación seguida

"Estoy muy decepcionada y tengo razones para estarlo, pero he vivido cosas más duras", afirmó la estadounidense Mikaela Shiffrin, eliminada en la primera manga del eslalon de los Juegos Olímpicos, este miércoles en Yanqing.

El lunes le sucedió lo mismo en la competición de descenso.

La estadounidense trataba de relativizar el fracaso, reteniendo con dificultad sus lágrimas.

P: ¿Cómo analiza su error en esta primera manga?

R: "Tal vez había superado mi límite, pero tenía la intención de hacer mi mejor esquí y mis giros más rápidos, y para ello debía forzar. Las cosas pasan rápidamente. Salí muy animada y me he quedado fuera. Es decepcionante. Toda mi carrera, mi forma de esquiar ha sido sólida y he aprendido a confiar en ella. Cuando hay presión, nervios y sentimiento de querer hacerlo bien, siempre me dirijo hacia la idea fundamental de que podré apoyarme en un buen estilo (Lágrimas en sus ojos). No es el fin del mundo, es verdaderamente estúpido preocuparse tanto, pero siento que me debo plantear preguntas. Sabía que la manera más segura de esquiar es ser agresiva, porque tu estado de ánimo y tu cuerpo están listos para afrontar los desafíos que se presentan. Pero no hay espacio para el error. He sido eliminada en los Juegos Olímpicos. Es una pena pero dentro de 24 horas, a nadie le importará. Bueno, tal vez me lleve un poco de tiempo (sonrisa)".

P: Con tres carreras más por venir en los Juegos (supergigante, descenso, combinada), ¿cómo va a prepararlas?

R: "Voy a pasar a otra cosa. Nunca he estado en esta situación antes y no sé cómo me va a afectar. La montaña y la pista de velocidad son bastante increíbles y pienso que será un placer esquiar, pero hay algunas compañeras que son muy rápidas. Los Juegos no se han terminado, pero es verdad que el gigante y el eslalon eran mis dos mejores chances. Es mucho trabajo para nada. No debo ser demasiado dura conmigo misma, pero al final, han sido solo cinco puertas pasadas en el gigante y cinco en el eslalon".

P: Usted no había sido eliminada en dos pruebas consecutivas desde hace once años, ¿cómo se siente?

R: "Estoy perdida. No sé verdaderamente qué es lo que ha ido mal. Me gustaría poder llamar a mi padre (fallecido accidentalmente a principios de 2020) y no puedo, lo que no hace las cosas más fáciles. Él me diría probablemente que pase a otra cosa, pero no está aquí para decírmelo, entonces estoy un poco enfadada con él (entre risas y lágrimas). Estoy decepcionada y he decepcionado a personas cercanas, pero la carrera no ha terminado y miraré la segunda manga. Pese a todo lo que me pasa, la jornada es magnífica, tengo compañeras fantásticas. Mi novio (el noruego Aleksander Aamodt Kilde) está aquí, tiene una medalla de bronce. Yo ya tengo tres, están en mi armario. Estoy muy decepcionada y tengo razones para estarlo, pero he vivido cosas más duras y tengo razones para ser optimista respecto a lo que viene. La gente aquí es hospitalaria y calurosa y estamos en los Juegos, eso es lo principal".

