Hermès denuncia a artista estadounidense que vende NFT con la forma del bolso Birkin

El grupo de lujo francés Hermès demandó en Nueva York a un artista que ha creado tókenes no fungibles (NFT) con la forma de unos bolsos de piel fuertemente inspirados en el famoso modelo Birkin de la marca.

En un primer momento, el artista Mason Rothschild creó junto a Eric Ramirez un "token no fungible" (NFT) -objetos digitales únicos, como dibujos o animaciones, cuya propiedad se puede rastrear- al que llamaron "Baby Birkin", inspirado en el bolso estrella de Hermès.

Frente al éxito de ventas de ese primer NFT, Mason Rothschild creó un centenar de "MetaBirkins", que puso en venta en criptomonedas por el equivalente de varios miles de euros.

En la denuncia presentada ante el tribunal federal de Manhattan (Nueva York), a la que tuvo acceso la AFP, Hermès acusa a Mason Rothschild de ser un "especulador digital que busca enriquecerse rápidamente apropiándose la marca MetaBirkin" a través de la venta de sus NFT.

"La marca MetaBirkin simplemente se apropia el famoso nombre de la marca Hermès, el Birkin, añadiéndole el prefijo 'meta'", señala la demanda.

El artista ha "reconocido abiertamente que decidió vender sus NFT con el nombre de 'Metabirkins' porque un bolso Birkin es un bien preciado en el mundo real", argumenta la firma de lujo.

Los bolsos Birkin, producto estrella de Hermès, inspirados en la cantante y actriz inglesa Jane Birkin, se venden en tienda por varios miles de euros.

Según el grupo, el nombre de "Metabirkins" le "aportó un éxito financiero en unas cuantas semanas. No cabe duda de que ese éxito se debe a una utilización confusa de la marca Hermès".

"Las afirmaciones de Hermès no tienen fundamento alguno", replicó Rothschild en redes sociales. "Ni he creado ni vendo falsos bolsos Birkin. He hecho unas obras de arte que representan bolsos Birkin imaginarios cubiertos de piel", añadió, y comparó su trabajo con el de Andy Warhol y sus famosos lienzos con las latas de sopa Campbell plasmadas.

"Que yo venda arte utilizando NFT no cambia el hecho de que se trate de arte", aseveró el artista, explicando que había querido discutir con la empresa. "Espero que Hermès comprenda que no me van a intimidar", zanjó.

La AFP contactó con Hermès, pero la firma indicó que no hace comentarios de casos judiciales abiertos.

kap-nr/pan/vk/jvb/js