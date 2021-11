Imágenes de tenista china Peng Shuai siembran más confusión

Dos videos y diversas fotos: una Peng Shuai sonriente reapareció el sábado por la noche en las redes sociales, cuando crece la presión internacional sobre las autoridades chinas ante la falta de información sobre el paradero de la tenista china.

Peng Shuai, de 35 años, antigua número uno del mundo en dobles y estrella en su país, no se ha manifestado públicamente desde que acusase a Zhang Gaoli, un poderoso exresponsable del Partido Comunista chino 40 años mayor que ella, de haberla obligado a mantener relaciones sexuales.

El mensaje, colgado durante un breve espacio de tiempo a comienzos de noviembre en la cuenta oficial que tiene la jugadora en Weibo (equivalente a Twitter en China), antes de ser censurado en internet en el país asiático, describe una relación sentimental obligada con Zhang, un hombre casado, antes de que ocupase altos cargos.

En ese escrito, atribuido a Peng Shuai pero cuya autenticidad no pudo ser verificada por la AFP, la tenista indicaba que Zhang Gaoli reanudó el contacto con ella cuando se retiró de la política en 2018, evocando una encuentro sexual forzado.

Desde esas acusaciones, la suerte de Peng Shuai suscita numerosos interrogantes.

"Estos últimos días ella se quedó en su casa en toda libertad y no quería ser molestada", afirmó el sábado Hu Xijin, influyente redactor jefe del Global Times, un periódico chino de marcado cariz nacionalista.

Peng Shuai "aparecerá muy pronto en público", escribió a media jornada en inglés en Twitter, una red social bloqueada en China.

Más tarde, Hu, que presume de una cercanía con el poder, publicó por la noche dos videos de la tenista "cenando con su entrenador y unas amigas en un restaurante" de Pekín, unas imágenes grabadas este mismo sábado, según el periodista.

La AFP no está en condiciones de confirmar ni el lugar ni las condiciones en las que se tomaron esas imágenes, y Hu Xijin no hizo ninguna referencia al tema en su cuenta de Weibo.

En las imágenes, Peng Shuai está rodeada por dos mujeres, con las que comparte comida y un vino en un lugar muy ruidoso. Frente a ella hay un hombre con el que habla "de partidos".

"Mañana es 20 de noviembre (sábado)", dice él antes de ser corregido por una de las mujeres: "Es 21 (domingo)".

Las imágenes de la escena, que no parece natural, están grabadas con un teléfono móvil por una persona sin identificar. Peng Shuai aparece distendida.

Steve Simon, presidente de la WTA, que gestiona el circuito femenino de tenis, consideró "insuficientes" estos videos para demostrar que Peng Shuai se encuentre en buena salud, ya que en las imágenes no demuestran si la tenista "es libre en sus decisiones y sus acciones".

En un comunicado, Simon reiteró su llamado a una investigación "transparente y justa" de las acusaciones de Peng Shuai.

Varios países, entre ellos Estados Unidos y Francia, se manifestaron el viernes "preocupados" por la suerte de la tenista.

Y la ONU pidió pruebas de que se halla sana y salva, mientras la etiqueta #WhereisPengShuai (#DóndeestáPengShuai) se expandió como la pólvora por las redes sociales.

Entretanto, cuatro fotos de la tenista fueron publicadas la tarde del viernes en la cuenta de Twitter @shen_shiwei, identificado como "medio afiliado al Estado chino" por la red social.

La AFP no pudo establecer de manera independiente en qué momento fueron tomadas esas fotos.

En una de las imágenes, la joven aparece sonriendo con un gato en brazos, en lo que parece ser su casa, mientras que otra es un selfi de Peng Shuai con una figurita del personaje Kung Fu Panda.

La cuenta de Twitter indica en inglés que esas fotos fueron subidas en privado por la tenista en una red social para desear un "buen fin de semana" a sus contactos.

Twitter es una red bloqueada en China y solo pueden acceder a ella personas con una conexión tipo VPN.

Sin embargo, muchos diplomáticos y medios oficiales chinos han creado cuentas para defender el punto de vista chino en los últimos años.

Dos semanas después de las afirmaciones de Peng Shuai, la televisión pública china CGTN mostró el miércoles una captura de pantalla de un correo que habría sido escrito por ella.

La cadena, en lengua inglesa y destinada a un público extranjero, afirmó que la jugadora china lo envió personalmente a la dirección de la WTA, organismo que dirige el circuito profesional femenino del tenis.

En la CNN, el presidente de la WTA cuestionó la autenticidad de ese correo en el que Shuai tacha de "falsas" sus acusaciones contra Zhang Gaoli.

"No creo en absoluto que sea la verdad", indicó Steve Simon, calificando de "puesta en escena" el correo en cuestión.

"Si ella fue obligada a escribirlo, si alguien lo escribió por ella, no lo sabemos [...] pero hasta que no hablemos con ella no estaremos tranquilos", añadió el dirigente de la WTA.

El caso Peng Shuai está censurado en China y el entorno de la tenista no quiso pronunciarse al respecto.

El antiguo vice primer ministro Zhang Gaoli, quien fue de 2013 a 2018 uno de los siete dirigentes políticos más poderosos de China, no reaccionó públicamente a las acusaciones.

Numerosos tenistas se han referido al caso en los últimos días para reclamar noticias de la jugadora. Los últimos fueron, este mismo sábado, Roger Federer y Rafael Nadal, quienes desearon en declaraciones a medios europeos que la campeona "esté bien" y apelaron a la unión "de la familia del tenis".

