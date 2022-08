Immobile, con la mirada puesta en título de máximo goleador por quinta vez seguida

El atacante de la Lazio, Ciro Immobile, afronta esta nueva temporada con tanta hambre como para intentar igualar un récord: ser el mejor goleador de la Serie A por quinta vez. Y, de este modo, digerir el fiasco de que la selección italiana se quedara fuera del Mundial de Catar.

"Que Ciro Immobile continúe marcando muchos goles". Es el primer deseo expresado por el seleccionador Roberto Mancini al ser interrogado por la prensa sobre sus expectativas ante la reanudación del campeonato italiano.

Mancini, exatacante de la Lazio (1997-2000), ya ha visto cómo "Ciro il Grande" sacó de un apuro a la Lazio al marcar el tanto de la victoria en el primer partido contra el Bolonia (2-1) el domingo.

Este inicio electrizante es habitual en Immobile. Se trata de la quinta ocasión consecutiva que inscribe un gol en el primer partido de la liga transalpina. Pero, esta costumbre no impidió que lo celebrara a lo grande ante la grada norte del Olímpico, donde se encuentran los ultras de la Lazio.

"Este gol es para las personas de la Lazio", indicó el capitán romano, que había demostrado su apego a la camiseta antes del enfrentamiento al publicar un video en apoyo de la campaña de abonos. Hasta el momento, unos 23.000 se han abonado.

"Este equipo ha demostrado un gran carácter, que hasta ahora habíamos echado un poco en falta. Terminamos quintos la temporada pasada, con un cambio de equipo. Este año no hay excusas. Han llegado muchos buenos jugadores, hay un gran potencial", agregó Immobile en Sky Sport.

Aunque otros delanteros de la Serie A también marcaron en la 1ª jornada (Vlahovic, Lukaku, Osimhen y Jovic, entre otros), Immobile reveló que pretende defender su corona de máximo goleador del campeonato, conquistado en mayo por cuarta vez en su carrera: tres veces con la Lazio (2018 empatado con el argentino Mauro Icardi, 2020 y 2022) y en 2014 con el Torino, rival de la Lazio el sábado.

Si lo consigue, Immobile igualaría el récord de cinco galardones, una hazaña que solo el sueco Gunnar Nordahl ha logrado hasta ahora en Italia, en la década de 1950 con el AC Milan.

Máximo goleador en activo del campeonato, con dos goles de ventaja sobre el delantero centro de la Sampdoria Fabio Quagliarella (183 contra 181), el capitán romano está a las puertas del histórico Top 10 de goleadores.

En la actualidad, duodécimo, solo le quedan seis dianas para superar al trío Del Piero-Signori-Gilardino. Se prevé que lo haga rápidamente, sobre todo por ser un jugador que marca una media de 25 tantos por temporada en el campeonato en las últimas seis campañas en la Lazio.

Más allá de las cifras, Immobile tiene que recuperar, sin embargo, la confianza de los seguidores en él en la selección italiana, puesto que no olvidan la derrota ante Macedonia del Norte por 1-0 en marzo, que privó a la 'Nazionale' de participar en el Mundial de Catar.

A raíz de este fracaso, varios medios de comunicación sugirieron a Mancini que pasara página con Immobile, quien también fue delantero titular durante la anterior repesca del Mundial que perdió en 2017 ante Suecia (1-0, 0-0).

Debido a las críticas, Immobile, que fue campeón de Europa y que ha disputado 55 partidos internacionales y anotado 15 goles, se planteó una posible retirada de la selección a sus 32 años.

Lesionado, se perdió los partidos con el combinado nacional en junio. Pero Mancini sigue contando con Immobile. "Nosotros hablamos y no me dijo nada, así que para mí no hay problema", aseguró el técnico a la Gazzetta dello Sport.

De todos modos, 'Mancio' no tiene muchas alternativas: a excepción de la Lazio, los grandes equipos de la Serie A cuentan con delanteros extranjeros.

Andrea Belotti podría conformarse con un papel de reserva de lujo en la Roma. Moise Kean sigue estancado en la Juventus. Y el joven Gianluca Scamacca (23 años) aún necesita crecer.

Por este motivo, Mancini reitera a menudo su deseo: "Que Ciro Immobile siga marcando..."

