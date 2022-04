Independiente por la reivindicación ante La Guaira en la Copa Sudamericana

Independiente intentará este martes ante el venezolano Deportivo La Guaira salir a flote en la Copa Sudamericana-2022, tras una mala racha que lo hundió en el campeonato de Argentina.

"Hay que ser valientes, tener personalidad, tener carácter (...), nos tenemos que encontrar a nosotros mismos", dijo Eduardo Domínguez, entrenador del elenco de Avellaneda, antes del viaje a Caracas para el partido en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, con inicio programado para las 18H15 locales (22H15 GMT).

Los 'Diablos Rojos' estarán a la caza del líder del Grupo G, el brasileño Ceará, que enfrenta este mismo martes, a la misma hora, al paraguayo General Caballero.

Ceará suma seis puntos en dos presentaciones; Independiente, tres; y La Guaira y General Caballero, uno cada uno.

Solamente el ganador del grupo avanzará a los octavos de final.

Independiente empató con Colón (2-2) y Aldosivi (1-1) y perdió con Rosario Central (3-0) en sus tres últimos compromisos en la primera división argentina, en la que quedó sin opciones de clasificación a los cuartos de final.

"Lo hemos hablado con los jugadores en el vestuario. Así no. Esto no puede suceder. No es la imagen que somos, porque no es la realidad, ni es la imagen que queremos dar (...). Nos debemos hacer cargo de esta situación", expresó Domínguez el sábado, en rueda de prensa, después del revés contra los 'Canallas'.

"Hay que pensar en el partido del martes e ir a ganar", añadió.

Siete veces campeón de la Copa Libertadores (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984) y en dos ocasiones de la Copa Sudamericana (2002 y 2017), Independiente sufre la baja del mediocampista colombiano Andrés Roa por una lesión muscular en la pierna izquierda.

La Guaira encadena seis partidos en fila sin ganar entre la liga venezolana y la Copa Sudamericana, diluyéndose después de haber tenido un buen arranque de temporada.

"Siempre estamos en tierra, con las victorias o con las derrotas", expresó hace unos días Daniel Farías, su técnico.

Farías subraya la juventud de hombres claves en el cuadro naranja como el delantero Jovanny Bolívar (20 años), el defensor Jon Aramburu (19) y el portero Carlos Olses (21): "Nosotros vamos a seguir compitiendo y aprovechando la Copa Sudamericana para seguir creciendo".

El colombiano Nicolás Gallo será el árbitro principal del encuentro.

- Alineaciones probables:

Deportivo La Guaira: Carlos Olses - Kendrys Silva, Francisco La Mantía, Jiovany Ramos, Jon Aramburu, Luis Ovalle - Santiago Herrera, Arles Flores, Yohan Cumana - Sergio Unrein, Jovanny Bolívar. DT: Daniel Farías.

Independiente: Sebastián Sosa - Gonzalo Asís, Joaquín Laso, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez - Carlos Benavídez, Lucas Romero - Tomás Pozzo, Alan Soñora, Domingo Blanco - Leandro Benegas. DT: Eduardo Domínguez.

