Indonesia pide "poner fin a la guerra" en el inicio de su cumbre del G20

El presidente de Indonesia, Joko Widodo, lanzó el martes la cumbre del G20 en la turística isla de Bali con un llamado a "poner fin a la guerra" en una aparente referencia a la invasión rusa sobre Ucrania.

"Ser responsable significa no crear situaciones de suma cero, ser responsable también significa que tenemos que terminar la guerra. Si la guerra no termina, será difícil para el mundo avanzar", dijo Widodo, que no mencionó directamente a Rusia.

El presidente indonesio, cuyo país se ha mantenido neutral entre Moscú y Kiev durante el conflicto, inauguró la cumbre con un mensaje por la paz y por evitar las confrontaciones que marcaron el camino hacia este encuentro.

"No deberíamos dividir el mundo en partes. No debemos permitir que el mundo caiga en otra Guerra Fría", declaró antes de empezar la primera sesión de debate de los líderes reunidos en Bali.

Esta tratará de la seguridad alimentaria y energética, dos cuestiones estrechamente vinculadas a la guerra lanzada por Rusia que, pese a la ausencia de su presidente Vladimir Putin, se perfila como el gran protagonista de la cumbre.

Estados Unidos y sus aliados occidentales buscan aislar a Moscú en la cumbre y conseguir una condena mayoritaria de los países del G20 a la invasión sobre Ucrania.

Un alto cargo estadounidense indicó a la prensa bajo anonimato que el comunicado final de la cumbre demostraría que "la mayoría de miembros del G20 (...) condenan la guerra de Rusia en Ucrania".

Representada por el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, Rusia incluso parece perder la cobertura de un aliado como China, cuyo presidente rechazó el conflicto y advirtió contra el uso de armas nucleares en una reunión para limar asperezas con su homólogo estadounidense Joe Biden.

Widodo dijo que el bloque de estas veinte grandes economías debe afrontar las diferentes crisis que asolan el planeta.

"Hoy, los ojos del mundo están en nosotros. ¿Conseguiremos un éxito? ¿O añadiremos un fracaso más?", preguntó a los delegados. "Para mí, el G20 tiene que ser un éxito, no puede fracasar", añadió.

