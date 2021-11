Irlanda derrota a los All Blacks por tercera vez en su historia (29-20)

Heroica, Irlanda ganó por tercera vez en su historia a Nueva Zelanda (29-20, 5-10 al descanso), este sábado en Dublín en un partido espectacular.

A pesar del susto final con un try rechazado a los All Blacks por pase adelantado, a unos diez minutos del cierre del partido cuando el marcador era de 23-17, Irlanda fue capaz de controlar el duelo e inscribir tres bonitos tries, además de dos penales liberadores de Joey Carbery en la recta final.

En muy pocas ocasiones se ha podido ver a los neozelandeses dominados por una nación del hemisferio norte de la manera en la que fueron sometidos este sábado.

Omnipresentes en los despejes y en los apoyos defensivos, disciplinados y eficaces, los jugadores dirigidos por Andy Farrell rompieron el juego de su rival, marcando además en los momentos cruciales del partido.

En la primera parte aprovecharon una superioridad numérica tras una tarjeta amarilla al hooker Codie Taylor (16) para lograr el primer try.

El centro Bundee Aki, nativo de Nueva Zelanda, había encontrado a Hugo Keenan, que sirvió al wing James Lowe (5-0, 18).

Pero incluso sufriendo, los Kiwis mostraron galones a un toque en el campo adverso, aprovechando un error defensivo de los locales para enviar a Taylor detrás de la línea (5-10).

Con 23 segundos pasados en los 22 metros adversos, los All Blacks fueron capaces de irse al vestuario en cabeza.

Pero Irlanda sabía que estaba en el buen camino y planteó el segundo periodo con todavía más determinación.

En el minuto 43 el hooker Ronan Kelleher consiguió la igualada con un try (10-10) y minutos después el flanker Caelan Doris, elegido jugador del partido, ponía a los Verdes por delante (17-10, 50).

Johnny Sexton añadió tres puntos (20-10, 57), minutos antes de tener que salir del terreno por una conmoción tras un golpe en la cabeza.

El final del partido fue controlado por los irlandeses, frente a las últimas intentonas ofensivas de los neozelandeses.

Finalmente el arbitraje vídeo hizo el resto para Irlanda, que suma su tercer triunfo tras los conseguidos en 2016 y 2018, un nuevo recuerdo inolvidable para Lansdowne Road.

