Isabel II inaugura unos festejos del jubileo destinados a redorar la imagen de la monarquía

Miles de personas están congregadas este jueves en los alrededores del Palacio de Buckingham, desde cuyo balcón Isabel II inaugurará las grandes celebraciones del "jubileo de platino", sus 70 años de reinado, une fecha destinada a pulir la imagen de la monarquía en tiempos difíciles.

"Espero que los próximos días sean una oportunidad para reflexionar sobre todo lo que se ha logrado durante los últimos setenta años, mientras miramos al futuro con confianza y entusiasmo", afirmó la reina, de 96 años, en un mensaje divulgado antes de unos festejos que llegan tras varios escándalos en la familia real y la agravación de su estado de salud.

Unos 1.500 militares de la guardia real, con sus bandas musicales y caballos, abrirán los cuatro días de celebraciones con el tradicional "Desfile del Estandarte" que da comienzo a las 11H00 (10H00 GMT). Acompañada por su primo el duque de Kent, coronel de la guardia escocesa, la reina saludará a las tropas desde el balcón.

Organizado anualmente desde hace 250 años para conmemorar el cumpleaños oficial del monarca, este desfile militar tiene su origen en los antiguos preparativos para la guerra, cuando se exhibían todas las banderas del ejército para que los soldados las reconocieran en el fragor de la batalla.

Cancelado en 2020 y 2021 debido a la pandemia, este año coincide con el inicio del "jubileo de platino" y provocó un gran interés y emoción entre los ciudadanos, sobre todo por los problemas de salud que ha sufrido la reina en los últimos meses.

Este jueves, decenas de miles de personas se agolpaban en los alrededores del palacio, perfectamente acordonados con barreras metálicas y vigilados por policías con sus característicos cascos abombados.

Omnipresentes, las banderas británicas eran ofrecidas a gritos por vendedores ambulantes o se multiplicaban, estampadas en bolsas de picnic, globos y vestidos, chaquetas y gorras para protegerse del sol.

Entre los curiosos, tres amigos mexicanos residentes en Londres desde hace año y medio no salían de su admiración.

"A esta reina o la odian o la quieren pero al final es un símbolo que une a la sociedad", dijo a la AFP Ana Ruiz, licenciada en Medicina de 27 años, considerando que será probablemente "la última gran celebración" de Isabel II.

A su amigo Carlos Cardini, estudiante de administración de empresas de 26 años, la monarquía, aunque sea parlamentaria, le parece "algo anticuado", pero disfruta esta celebración "porque es parte de la cultura".

"Me parece como de película y es algo que no se va a volver a repetir, no nos lo podíamos perder", exclama junto a ellos Carla Mayo, de 27 años, estudiante de marketing.

Los 70 años de reinado de Isabel II también merecieron felicitaciones de otros lugares del mundo. Este jueves, el papa Francisco envió sus mejores deseos a la reina, deseándole a ella, a su familia y a su pueblo "unidad, prosperidad y paz".

Hasta hace poco, Isabel II saludaba a las tropas montada a caballo.

Pero este año, dados sus crecientes problemas de movilidad, será remplazada por su heredero, el príncipe Carlos, que a sus 73 años va poco a poco asumiendo funciones en una progresiva transición que suscita dudas, debido a su menor popularidad en un momento en que la monarquía criticada, especialmente en las excolonias, por el pasado esclavista del imperio británico.

En la céntrica plaza de la Horse Guards Parade, cerca de Downing Street, Carlos inspeccionará las tropas en nombre de la reina, acompañado por su hijo Guillermo, de 39 años, y su hermana Ana, de 71 años.

Otros miembros de la familia real, incluida las esposas de Carlos y Guillermo, Camila y Catalina de 74 y 40 años respectivamente, llegarán en carruajes para presenciar el pomposo desfile que recorrerá The Mall hasta llegar al palacio de Buckingham.

El acto terminará con unos 70 aviones de las fuerzas aéreas, incluida la patrulla acrobática Red Arrows, sobrevolando el palacio y una segunda aparición de la reina, flanqueada por los principales miembros de la familia real -incluidos los tres hijos pequeños de Guillermo y Catalina- para saludar a la multitud.

Las salvas de cañón resonarán en Londres y todo el Reino Unido en honor a la monarca que llegó al trono en 1952 con solo 25 años y ha batido todos los récords de longevidad de un soberano británico.

Evitando polémicas y tensiones en un evento que busca mejorar la imagen de la monarquía, no aparecerá en el balcón el príncipe Andrés, de 62 años, tercer hijo de la reina alejado de la vida pública por acusaciones de agresión sexual contra una menor en Estados Unidos.

Tampoco lo harán el príncipe Enrique, de 37 años, y su esposa, la exactriz estadounidense Meghan Markle, que están en Londres para esta importante fecha. La pareja provocó un terremoto en la monarquía cuando en 2020 decidió distanciarse e irse a vivir a California, desde donde han criticado a la familia real.

Al atardecer, más de 3.000 señales luminosas se encenderán en todo el Reino Unido, incluido el Palacio de Buckingham y el Castillo de Windsor, a 40 km de Londres, donde vive la monarca que, entre fanfarrias de trompetas, participará en la espectacular ceremonia de encendido.

Las celebraciones se prolongarán hasta el domingo con otro desfile, una misa de acción de gracias, carreras de caballos, un concierto pop y decenas de miles de pícnics y comidas al aire.

acc/an/sag/bl