Jefe de Wagner acusa al Estado Mayor ruso de "traición", ejército responde

El jefe del grupo paramilitar ruso Wagner acusó este martes al Estado Mayor de su país de cometer una "traición" al rehusar, según él, entregar material a sus mercenarios, en primera línea en Ucrania, lo que el ejército negó.

Las declaraciones del jefe de la milicia, Yevgeny Prigozhin, crispan aún más las relaciones ya tensas entre el grupo Wagner y el ejército ruso.

Las tensiones aumentaron en las últimas semanas con la batalla de Bajmut, en el este, donde se libra el combate más prolongado desde el inicio de la ofensiva rusa el 24 de febrero.

Tanto el ejército como el grupo Wagner reivindicaron avances alrededor de esta ciudad, a veces contradiciéndose.

"El jefe del Estado Mayor y el ministro de Defensa dan órdenes por doquier de no solo no entregar municiones al grupo paramilitar Wagner, sino también de no ayudar en materia de transporte aéreo", criticó Prigozhin en un mensaje de audio publicado en Telegram.

"Hay una oposición frontal, que no es nada menos que un intento de destruir Wagner. Puede ser asimilado a una traición a la patria, en un momento en que Wagner combate para [conquistar] Bajmut y sufre cada día cientos de pérdidas", agregó.

El ministerio ruso de Defensa respondió el martes en comunicado con una lista detallada de los suministros de municiones entregados a los "voluntarios" rusos, como se denomina al grupo Wagner.

"Todas las peticiones de municiones para las unidades de ataque son entregadas lo más pronto posible", añadió el ministerio.

Prometió nuevos suministros el sábado y denunció que es "absolutamente falso" que se estén disminuyendo los suministros.

El ministerio elogió de nuevo el "valor" y la "abnegación" de los "voluntarios" rusos que combaten y criticó las "intenciones de dividir", que son "contraproducentes y solo ayudan al enemigo".

Las tensiones entre ambos ilustran las dificultades a las que se enfrentan las fuerzas rusas en el terreno, unos días antes de que se cumpla el primer aniversario de la entrada de las tropas de Moscú en Ucrania.

bur/thm/sag/mb/eg