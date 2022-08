Jesús Herrada gana la séptima etapa de la Vuelta a España, Evenepoel sigue líder

El español Jesús Herrada, del equipo Cofidis, se impuso en un esprint a cinco este viernes en Cistierna para adjudicarse la séptima etapa de la Vuelta a España, que sigue comandada por el belga Remco Evenepoel (Quick-Step).

Herrada superó al italiano Samuele Battistella (Astana) y al británico Fred Wright (Bahrain), mientras que Evenepoel, que llegó a meta en el seno del pelotón a 29 segundos del ganador del día, conservó el maillot rojo sin perder tiempo respecto a sus rivales directos.

"Ha sido un día tan duro, tan rápido, que no me lo creo todavía. Ayer, con el día que tuvimos, tuve caída y me estaba costando pillar la fuga, hoy ha sido un día duro, muy rápido, ha costado irnos al principio, hasta que conseguimos la ventaja, y la verdad que nos entendimos muy bien los cinco", analizó ante el micrófono de la Cadena Cope el hermano pequeño del también ciclista José Herrada.

"En San Glorio el pelotón ha puesto un ritmo que era un poco difícil creer que podíamos llegar, pero nos hemos entendido bien, y rematar hoy es increíble", añadió el que fuese doble campeón de España en ruta en 2013 y 2017.

Con 190 kilómetros de recorrido entre la localidad cántabra de Camargo y la leonesa de Cistierna, los corredores tuvieron que superar el duro puerto de primera categoría de San Glorio, de 22,4 kilómetros con un desnivel medio del 5,5%.

A las puertas de dos duras etapas de montaña el fin de semana, los aspirantes a la general se lo tomaron con calma, lo que permitió a los escapados llegar a meta por delante del pelotón, del que también se habían caído 65 kilómetros antes los velocistas en San Glorio.

Escapado desde los primeros kilómetros del día, Herrada dio a España su segunda victoria de etapa en esta edición de la Vuelta, tras la lograda el miércoles por Marc Soler en Bilbao, que había puesto fin a una maldición de 668 días sin victoria en una gran Vuelta para un corredor español.

Herrada logró el segundo triunfo parcial en la Vuelta de su carrera después de su victoria en 2019 en Ares del Maestrat.

Remco Evenepoel, que se había vestido de rojo la víspera, no se vio inquietado a lo largo del día. Conserva así una ventaja de 21 segundos sobre el corredor francés del Groupama-FDJ Rudy Molard, y de 28 segundos sobre el español Enric Mas (Movistar) en la general.

"Tenemos que intentar defenderlo el máximo tiempo posible. El objetivo principal es pasar el fin de semana y conservar la misma ventaja. Sería perfecto llegar a la contrarreloj (el martes) con esa ventaja", afirmó el joven belga de 22 años.

Siguiendo en la cordillera cantábrica (norte de España), el pelotón saldrá el sábado en la octava etapa desde la localidad asturiana de Pola de Laviana, y recorrerá 153,4 kilómetros antes de la meta en el alto del Colláu Fancuaya, de 1ª categoría.

