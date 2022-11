Joven herida en atentado, entre las mejores en examen de acceso a la universidad en Afganistán

Hace un mes, perdió su ojo en un atentado suicida en su escuela pero Fatima Amiri, una joven hazara de Afganistán, logró una de las mejores notas en los difíciles exámenes de acceso a la universidad.

Según los resultados de las pruebas, publicados el pasado fin de semana, Fatima Amiri (17 años) consiguió 313 puntos de 360 en el "Kankor", un examen altamente competitivo al que se presentaron más de 100.000 estudiantes este año, con el fin de conseguir plaza en la universidad.

El alumno que quedó primero obtuvo 355 puntos, pero cualquier nota por encima de los 300 ya se considera alta.

"Estoy feliz de haberlo conseguido en el campo que elegí", afirmó Amiri, que quiere estudiar informática. "Pero no estoy satisfecha con mi nota. Quería más", dijo a AFP este lunes.

La joven resultó herida en el atentado perpetrado el 30 de septiembre contra una escuela privada de Kabul en la que decenas de hombres y mujeres se preparaban para el "Kankor".

Un atacante suicida entró en el vestíbulo del edificio y detonó una bomba que mató a al menos 54 personas.

La mayoría de los allí presentes pertenecían a la minoría hazara, chiita.

Esa comunidad ha sido blanco frecuente de los ataques del grupo Estado Islámico (EI), que los considera herejes. Los talibanes, que gobiernan en Afganistán, afirmaron haber matado a seis miembros del grupo EI tras haber investigado el atentado.

Los talibanes cerraron la mayoría de centros de educación secundaria femeninos del país, pero algunas escuelas privadas -como a la que asistía Amiri- siguen abiertas.

A Amiri, el atentado la dejó ciega de un ojo y sorda de un oído.

"Estaba contenta de poder hacer el examen pero el dolor no me dejó estar my feliz", afirmó, al borde de las lágrimas.

"El día del examen noté la ausencia de mis amigos", comentó.

Los estudiantes que obtienen mejores notas en el "Kankor" pueden elegir los mejores programas de estudio y las mejores universidades, pero el sueño de Amiri es poder estudiar en el extranjero.

"Estoy segura de que si estudio aquí, volverá a ocurrir lo mismo y podría perder la vida", afirmó.

