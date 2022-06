Juez impide salir de Argentina a iraníes de avión venezolano investigado

Cinco tripulantes iraníes de un avión venezolano de carga retenido en el aeropuerto Ezeiza de Buenos Aires, deberán seguir a disposición de la justicia en Argentina, ante la sospecha de que pudieran pertenecer a empresas vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní.

El juez federal Federico Villena ordenó la retención de los pasaportes de los tripulantes iraníes "por el término de 72 horas" y a la policía aeroportuaria "que informe sobre cualquier movimiento" del avión Boeing 747.

Según el fallo, esa medida se fundó en "la sospecha razonable de que la razón esgrimida al ingresar (a Argentina) podría no ser la real o verdadera".

La aeronave que llegó a Argentina el 6 de junio procedente de México, según una denuncia de diputados opositores, pertenece a la empresa Emtrasur, una filial de la venezolana Conviasa, bajo sanciones del Tesoro de Estados Unidos.

"Con posterioridad al ingreso se recibe información de organismos extranjeros que advertían acerca de la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con la Guardia Revolucionaria de Irán", dijo el lunes a radio Perfil el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Los controles rutinarios detectaron "cosas que no eran lógicas. Habían declarado una tripulación que era menor a la que viajó y eso llevó a una investigación", señaló Fernández.

Sobre los viajeros no pesaba ninguna alerta de Interpol, dijo Fernández. "Se les dio autorización para dormir y no se fueron por falta de combustible. Las empresas de acá no le quieren cargar (combustible) por una posible sanción de Estados Unidos", dijo.

El avión de carga, con 14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes, arribó con autopartes. Luego de aterrizar en la provincia de Córdoba (centro) voló a Buenos Aires. El 8 de junio despegó e intentó aterrizar en Uruguay, pero le fue negada la autorización, por lo que regresó a Argentina.

La lista de tripulantes iraníes incluye a Gholamreza Ghasemi, cuyo nombre coincide con el de un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán.

"Es familiar del ministro de Interior de Irán y su nombre coincide con el de un miembro de la Guardia Revolucionaria y administrador de una empresa ligada a Al Quds", dijo Fernández a la televisora TN.

"Si me preguntan si es él, no lo sé. Coincide el nombre. El resto es un análisis que haremos en conjunto con Migraciones y seguramente la Policía de Seguridad Aeroportuaria hará lo propio", añadió.

Al Quds, grupo de élite de la Guardia Revolucionaria iraní, no figura en la lista de organizaciones terroristas elaborada por Argentina, aunque sí a título individual uno de sus miembros.

La reacción de Teherán este lunes fue calificar los hechos de propagandísticos. "Las últimas semanas están llenas de propaganda, operaciones psicológicas, guerra de palabras para provocar un sentimiento de inseguridad (en Irán) y este caso forma parte de ello", dijo el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, Said Khatibzadeh.

Argentina considera sensible la presencia de viajeros iraníes, en razón de las alertas rojas de captura emitidas por Interpol que rigen para exgobernantes de ese país, acusados por el atentado contra el centro AMIA de la comunidad judía argentina en 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y unos 300 heridos.

La decisión del juez Villena se produjo ante una petición de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), en tanto representante de la comunidad judía del país sudamericano, de ser parte querellante en la investigación sobre los pasajeros del avión.

El ministro de Seguridad aclaró que los iraníes están en un hotel y que se les tomaron huellas dactilares.

Los tripulantes venezolanos, en cambio, se encuentran en posesión de sus documentos.

"Argentina no ha recibido ningún tipo de requerimiento diplomático de Venezuela", dijo el canciller Santiago Cafiero a la FM Urbana Play.

El ministro sostuvo que el gobierno aguarda una decisión judicial. "Cuando el juzgado determine el procedimiento a seguir, será lo que vamos a hacer", señaló.

La prensa local dijo que el avión había sido comprado por la venezolana Emtrasur a la iraní Mahan Air, investigada en Estados Unidos por supuestos lazos con fuerzas militares de Teherán.

