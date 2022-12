"Jugar un Mundial y ganarlo para mi país es algo que no tiene precio", dice Enzo Fernández

El volante de Argentina Enzo Fernández, reconoció este domingo tras coronarse campeón del mundo tras derrotar a Francia en los penales (2-2; 3-3 en prórroga; 4-2 en penales), que ganar un Mundial "no tiene precio".

"Esto no me lo voy a olvidar nunca más en la vida. Venir acá, tener la posibilidad de jugar un Mundial y ganarlo para mi país es algo que no tiene precio", confesó Fernández para los medios oficiales del Mundial de Catar.

"Es un momento que me voy a llevar siempre conmigo, ganar la Copa del Mundo es increíble. Messi se lo merece más que nadie, estoy feliz por él, por su familia, por el grupo [de jugadores]", añadió.

Para el volante ofensivo Paulo Dybala, que ingresó al terreno de juego desde el banco en la prórroga con los penales ya en mente, pateó y convirtió el segundo penal de la Albiceleste ante el arquero Hugo Lloris. "Entrar así [para los penales] no era fácil, había que estar frío. Queremos agradecerles a los argentinos por el aliento, dijimos que no les íbamos a fallar y no les fallamos".

Otro jugador que no falló desde los once metros, Leandro Paredes, confesó que "ni en el mejor sueño pensaba lograr esto, hay que disfrutarlo. Esto es para la gente. Esto es para los argentinos, los chicos que no pudieron estar, para mi familia, para mis padres, para los que me alientan desde el cielo, todos los que nos acompañaron".

bur/iga/psr