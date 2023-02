Juicio en apelación al chileno Nicolás Zepeda en Francia por el asesinato de su exnovia

El juicio en apelación al chileno Nicolás Zepeda por el asesinato de su exnovia Narumi Kurosaki en 2016 empezó este martes en un tribunal del este de Francia, aunque sin el abogado que le debía defender, que fue recusado.

El presidente del tribunal, François Arnaud, explicó al inicio de la audiencia, un poco después de las 09h00 (08h00 GMT) que el abogado que debía defender a Nicolás Zepeda, Antoine Vey, le informó el 18 de febrero de que Zepeda lo había recusado.

Puesto que la ley "obliga a designar un abogado de oficio" para garantizar la defensa de los acusados, el juez llamó a dos letradas que se encontraban al fondo de la sala, y designó a una de ellas, Catherine Bresson.

La audiencia fue suspendida para que el chileno, que acudió vestido con un suéter negro y camisa verde oscuro, pudiese hablar con la letrada.

En la sala se encontraban también la madre de Kurosaki y las dos hermanas menores de la víctima; Kurumi y Honami, y Arthur del Piccolo, que era novio de la joven en el momento de los hechos y que también es parte civil del proceso.

El lunes por la noche, un diario regional, L'Est Républicain, publicó en su página web que "Vey habría comunicado recientemente su intención de dar un portazo" y no defender a Zepeda.

Este martes, el padre del acusado, Humberto Zepeda, manifiestamente enfadado, declaró ante los medios que se trataba de una "filtración muy grave" que "atenta contra el honor de la justicia francesa".

"Estamos sumamente preocupados, pensamos y creemos que la justicia francesa hoy día va a determinar que este juicio se aplace [...] para que así Nicolás pueda tener la defensa que le corresponde a cualquier persona", dijo Humberto Zepeda antes de que empezara la audiencia.

Pero para el abogado Randall Schwerdorffer, que asesora a Arthur del Piccolo, "todo esto es iniciativa de Nicolás Zepeda".

"Es incomprensible que, a 3 días [de que se celebre el juicio] haya un acusado sin abogado porque no está de acuerdo con la línea de defensa [...] Casi, estaríamos delante de una voluntad de no asumir el proceso de hoy", declaró Schwerdorffer a la prensa. "De todos modos, esté o no de acuerdo [Nicolás Zepeda], este juicio en apelación tendrá lugar en algún momento".

En abril de 2022, Zepeda fue condenado a 28 años de cárcel por el asesinato en 2016 de la japonesa Narumi Kurosaki, cuyo cuerpo nunca fue encontrado, pero el chileno recurrió el fallo.

Ahora, se expone a ser condenado a cadena perpetua.

El veredicto se espera, a más tardar, el 8 de marzo.

Al menos 31 medios se acreditaron para seguir los debates judiciales de un proceso que contará con traducciones simultáneas en español y japonés, testigos que comparecerán por videoconferencia desde Japón y Chile y salas especiales para el público y la prensa.

La principal expectativa reside en saber si Zepeda seguirá defendiendo su inocencia o aportará otra versión de los hechos.

En el juicio en primera instancia, el acusado estuvo representado por una abogada experimentada, Jacqueline Laffont, quien terminó el primer proceso "muy afectada".

Según la investigación, Narumi Kurosaki, que llegó a Besanzón, en el este de Francia, en el verano de 2016 para estudiar francés, rompió su relación con Zepeda, a quien había conocido en Japón.

Sin avisarle, el chileno viajó a Besanzón y pasó con ella la noche del 4 al 5 de diciembre de 2016 en la residencia universitaria.

De acuerdo con el fiscal Étienne Manteaux --que también está a cargo de la acusación en este juicio de apelación--, Zepeda, al no soportar la ruptura, habría "asfixiado" o "estrangulado" a la joven esa noche, cuando varios testigos aseguran que escucharon "golpes" y unos "espantosos gritos" en la residencia universitaria.

Tras ello, Zepeda se habría desecho del cuerpo en un bosque de la zona o arrojándolo al río Doubs, en la misma área, según la fiscalía.

En los días posteriores, según la investigación, Zepeda pirateó las cuentas de redes sociales de su exnovia, enviando mensajes a los allegados de la joven, haciéndoles creer que ella seguía con vida y ganando así tiempo antes de regresar a Chile.

Nadie volvió a ver a la muchacha, que tenía 21 años, y su cuerpo nunca fue encontrado.

dsa-jvb/zm