Juventus queda contra las cuerdas tras perder 2-1 ante el Benfica

Apenas dos jornadas disputadas de la Liga de Campeones y la Juventus está ya contra las cuerdas tras cosechar este miércoles en casa su segunda derrota, esta vez frente al Benfica por 2-1.

Tras la victoria del PSG en Haifa (3-1), portugueses y franceses lideran el grupo H con 6 puntos, mientras que la Juventus y el Maccabi aún no han estrenado su casillero.

"Estoy preocupado, no lo voy a esconder. Nos vamos demasiado a menudo de los partidos, no sé la razón, si es física o mental. Nos cuesta ser regulares en los partidos, no hay mucho más que decir, solo trabajar", señaló el capitán de la Juventus Leonardo Bonucci.

"No es culpa de alguien en particular, ni de un jugador ni del entrenador, es de todo el mundo", añadió el internacional italiano, que calificó de "lógicos" los silbidos recibidos en el Juventus Stadium.

Todo comenzó bien para la Juventus después de que el polaco Arkadiusz Milik abriese el marcador nada más iniciarse el partido (4), pero el Benfica remontó con los tantos de Joao Mario de penal (43) y del brasileño David Neres (55).

El encuentro no pudo comenzar mejor para la Juventus, que aprovechó un error defensivo del rival para abrir el marcador en el minuto 4: Leandro Paredes saca una falta lateral y Milik cabeceó libre de marca en el primer palo para mandar la pelota junto a la base del palo, lejos del alcance del portero griego Odisseas Vlachodimos.

Pese al gol, el Benfica no reaccionó y los locales tuvieron un par de ocasiones para ampliar diferencias, primero con un disparo de Kostic que un defensa desvió a córner (10) y después con un peligroso centro de Fabio Miretti que no encontró rematador (19).

El Benfica tardó casi media hora en llegar al arco de Mattia Perin, pero la primera que tuvo fue muy clara, con un cabezazo a bocajarro de Gonçalo Ramos... a las manos del portero italiano (27).

El delantero portugués se redimió minutos después al provocar el penal que Joao Mario convirtió en el 1-1 con el que se llegó al descanso (43).

El tanto dio alas al Benfica, que a los diez minutos de la segunda parte marcó el segundo aprovechando un rechace del arquero rival (55).

Ese gol fue un mazazo para la Juventus, que estuvo muy cerca de encajar el tercer gol (Bah en el 60, Rafa en el 63 y Neres en el 66 y el 68).

La entrada en la cancha de Moise Kean pudo haber dado resultado para la Juventus, pero el disparo del internacional italiano se estrelló en el palo (71).

Después de esa jugada, la Juve ya no volvió a acercarse con peligro al arco del Benfica, que suma ya 12 victorias consecutivas.

