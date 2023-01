Juventus y Atalanta empatan tras partido alocado, la Roma de Mourinho se acerca a Champions

Juventus (3º) y Atalanta (6º) empataron 3-3 tras un partido alocado el domingo en Turín, en primer partido desde el anuncio de la sanción para los Bianconeri durante la 19ª jornada de fútbol italiano, en la que también venció la Roma (5º) de José Mourinho.

En el duelo más destacado de la jornada, en lo deportivo por las aspiraciones de ambos equipos pero también por observar la reacción de la Juventus tras la sanción de 15 puntos anunciada el viernes, la Vecchia Signora logró salvar un empate en un partido con varios giros de guion.

El nigeriano Ademola Lookman adelantó a los de Bérgamo (4) si bien en el tramo final de la primera parte Ángel Di María primero (25 de penal) y Arkadiusz Milik después (35) adelantaron a los locales antes del descanso.

La segunda parte empezó con la misma intensidad y el danés Joakim Maehle (46) empató el encuentro asistido por Lookman, que adelantó poco después de nuevo a la Atalanta (53)

El brasileño Danilo devolvió las tablas al marcador (65) que, si bien todo parecía indicar lo contrario, no se movió hasta el pitido final.

A falta de que se confirme la sanción impuesta por la Federación Italiana de quince puntos, la Juventus suma provisionalmente 38 puntos, empatado con Milan (2º). En caso de que se aplique la sanción, los Bianconeri podrían descender a la 9ª posición, lejos de la lucha por los puestos Champions.

Por su parte la Roma (5º) entrenada por José Mourinho se acerca a la zona 'Champions' tras imponerse 2-0 a La Spezia (15º).

Stephan El Shaarawy (45) y el inglés Tammy Abraham (49) sentenciaron el duelo para los capitalinos, que se colocan con 37 puntos, igualado con el Inter (4º), que jugará su partido contra el Empoli el lunes después de haber ganado la Supercopa italiana el miércoles al Milan en Arabia Saudita.

De hecho, el equipo romano está virtualmente en el Top 4 si se confirmara la sanción de la Juve.

En la Roma no jugó su delantero internacional Nicolo Zaniolo (23 años), que esta misma semana informó al club de su voluntad de abandonar la entidad en esta misma ventana de enero.

"Vamos a ver qué pasa, pero tengo la sensación de que seguirá aquí en febrero", declaró tras el partido Mourinho en referencia a las informaciones que colocan al delantero en la Premier League.

"Nicolo quiere marcharse, pero eso no significa que vaya a ocurrir. Es un jugador importante, con un valor importante en el mercado, pero el club no puede aceptar las ofertas que hay sobre la mesa. Normalmente, cuando hay una voluntad real de marcharse, existe una oferta acorde a ese deseo. Y no es el caso", advirtió el portugués.

En otros partidos del domingo, el Udinese (8º) se impuso por 1-0 en su visita a la Sampdoria (19º) y Monza (13º) y Sassuolo (17º) empataron a un gol.

