Kambundji da la sorpresa en el Mundial de Belgrado, cubano martínez oro en triple salto

La atleta suiza Mujinja Kambundji, 29 años, dio la gran sorpresa de la primera jornada del Mundial de atletismo bajo techo al ganar los 60 m, horas después de que el cubano Lázaro Martínez se colgase el oro en el triple salto, este viernes en Belgrado.

Kambundji marcó un crono de 6.96 segundos, mejor marca mundial del año y la cuarta de la historia (igualada con la jamaicana Merlene Ottey y la griega Ekaterini Thanou), superando en la final a las estadounidenses Mikiah Brisco (6.99) y Marybeth Sant-Price (7.04), plata y bronce respectivamente.

"Ni siquiera estaba segura de haber ganado. He visto que la cámara se concentraba en mí, entonces me he dicho que quizá había ganado (..) Sabía que el oro se jugaría por debajo de los siete segundos, pero me sentía capaz de batir mi récord personal", declaró Kambundji.

La velocista suiza logra de esta manera su primera corona mundial, después de haber sido 3ª en el Mundial en sala en 2018 y bronce en 200 m en el Mundial de Doha al aire libre en 2019.

Gracias a una gran salida, Kambundji derrotó a la pareja estadounidense, que había dominado las series y semifinales, y sobre todo a la polaca Ewa Swoboda, que llegaba a Belgrado con la mejor marca del año (6.99), pero que falló en la puesta en marcha, acabando al pie del podio (7.04).

Por la mañana, el cubano Martínez consiguió el primer oro en liza en el Mundial de Belgrado. El saltador guantanamero de 24 años consigue así su primer gran éxito internacional, tras haber sido campeón mundial júnior en 2014 y 2016.

Su victoria en Belgrado-2022 fue con una mejor distancia de 17,64 metros, que supone la mayor alcanzada en lo que va de temporada y su mejor marca personal.

Superó en el podio de su prueba al campeón olímpico Pedro Pablo Pichardo, nacido en Cuba pero que compite por Portugal, que se conformó con la plata tras llegar a 17,46 metros, mientras que el bronce fue para el estadounidense Donald Scott (17,21 metros).

Pichardo sigue viendo cómo se le resiste el oro en Mundiales, donde ya había sido plata en otro edición en pista cubierta, cuando representaba a Cuba en Sopot-2014. También con la bandera del país caribeño fue subcampeón mundial al aire libre en Moscú-2013 y Pekín-2015.

En la otra final masculina del día, el griego Miltiadis Tentoglou ganó el oro en el salto largo con 8,55 m.

En categoría femenina, la etíope Lemlem Hailu se impuso en la final de los 3.000 metros, la portuguesa Auriol Dongmo en la de lanzamiento de peso y la belga Noor Vidts se afirmó como la atleta más completa al ganar el pentatlon.

- Resultados de la 1ª jornada del Mundial de atletismo en pista cubierta:

. Hombres:

Triple salto

1. Lázaro Martínez (CUB) 17.64 ORO

2. Pedro Pablo Pichardo (POR) 17.46 PLATA

3. Donald Scott (USA) 17.21 BRONCE

4. Will Claye (USA) 17.19

5. Jahnhai Perinchief (BER) 16.95

6. Melvin Raffin (FRA) 16.68

7. Jean-Marc Pontvianne (FRA) 16.62

8. Nazim Babayev (AZE) 16.55

9. Tiago Pereira (POR) 16.46

10. Yasser Triki (ALG) 16.42

11. Alexsandro De Melo (BRA) 16.07

12. Nikólaos Andrikópoulos (GRE) 16.05

Salto largo:

1. Miltiádis Tentóglou (GRE) 8.55

2. Thobias Montler (SWE) 8.38

3. Marquis Dendy (USA) 8.27

4. Jarrion Lawson (USA) 8.19

5. Cheswill Johnson (RSA) 8.14

6. Emiliano Lasa (URU) 7.99

7. Sreeshankar Murali (IND) 7.92

8. Lazar Anic (SRB) 7.92

9. Samory Fraga (BRA) 7.87

10. José Luís Mandros Martinez (PER) 7.81

...

. Maykel Massó (CUB) 0

. Mujeres

60 metros:

1. Mujinga Kambundji (SUI) 6.96 ORO

2. Mikiah Brisco (USA) 6.99 PLATA

3. Mary Elizabeth Sant (USA) 7.04 BRONCE

4. Ewa Swoboda (POL) 7.04

5. Shericka Jackson (JAM) 7.04

6. Briana Williams (JAM) 7.04

7. Michelle-Lee Ahye (TTO) 7.11

8. Vitoria Cristina Rosa (BRA) 7.21

3.000 metros

1. Lemlem Hailu (ETH) 8:41.82

2. Elinor Purrier (USA) 8:42.04

3. Ejgayehu Taye (ETH) 8:42.23

4. Gabriela Debues-Stafford (CAN) 8:42.89

5. Dawit Seyaum (ETH) 8:44.55

6. Jessica Hull (AUS) 8:44.97

7. Alicia Monson (USA) 8:46.39

8. Rahel Daniel (ERI) 8:46.53

9. Laura Galván (MEX) 8:46.65

10. Beatrice Chebet (KEN) 8:47.50

...

16. Marta Pérez (ESP) 8:57.81

20. Jhoselyn Camargo (BOL) 9:28.98

Peso:

1. Auriol Dongmo (POR) 20,43

2. Chase Ealey (USA) 20,21

3. Jessica Schilder (NED) 19,48

4. Fanny Roos (SWE) 19,22

5. Maggie Ewen (USA) 19,15

6. Danniel Thomas-Dodd (JAM) 19,12

7. Sarah Mitton (CAN) 19,02

8. Sophie Mckinna (GBR) 18,62

9. Sara Gambetta (GER) 18,17

10. Dimitriana Bezede (MDA) 18,07

...

14. Livia Avancini (BRA) 16.85

Pentatlon:

1. Noor Vidts (BEL) 4929 pts

2. Adrianna Sulek (POL) 4851

3. Kendell Williams (USA) 4680

4. Holly Mills (GBR) 4673

5. Dorota Skrivanová (CZE) 4566

6. Claudia Conte (ESP) 4499

7. Leonie Cambours (FRA) 4442

8. Sarah Lagger (AUT) 4391

9. Sveva Gerevini (ITA) 4377

10. Yuliya Loban (UKR) 4192

