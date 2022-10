Kevin Spacey a juicio civil en Nueva York, acusado de agresión sexual

Kevin Spacey, una estrella de Hollywood caída en desgracia, comparece el jueves ante una corte de Nueva York en el marco de una demanda civil presentada por el actor estadounidense Anthony Rapp, que lo acusa de agresión sexual cuando tenía 14 años hace 36 años.

Actor de teatro, cine y televisión y ganador de dos Óscar, Kevin Spacey Fowler, de 63 años, ha desaparecido de las pantallas y los escenarios desde que fue uno de los primeros intérpretes arrastrados hace cinco años, en octubre de 2017, por la ola global del #Metoo, originada en Estados Unidos.

Su acusador, que protagoniza la serie "Star Trek: Discovery" y que cumplirá 51 años este mes, presentó una denuncia en septiembre de 2020 contra Spacey por supuestas insinuaciones y agresión sexual en una fiesta en Manhattan en 1986, cuando era un adolescente.

Spacey, cuya fama mundial se construyó a partir de los años 80 gracias a sus personajes en películas como "Belleza Americana" y "Los sospechosos de siempre", y más recientemente por su participación en la serie "House of Cards", siempre ha negado las acusaciones de agresión sexual.

A finales de octubre de 2017, cuando el movimiento #Metoo encabezado por las mujeres de la industria del cine hizo caer por primera vez al intocable productor Harvey Weinstein, Rapp acusó por primera vez a Spacey, con lujo de detalles, en BuzzFeed News.

Al día siguiente, Spacey ofreció en Twitter sus "más sinceras disculpas" por su "comportamiento (masculino) ebrio y profundamente inapropiado".

Tras su denuncia de 2020, la demanda de Rapp fue retirada en el tribunal penal federal, pero prosperó en la esfera civil.

Es por ello que Spacey será juzgado a partir del jueves a las 09H30 (13H30 GMT) por un jurado popular en el tribunal civil federal de Manhattan presidido por el juez Lewis Kaplan.

"Spacey comparecerá el jueves y durante todo el juicio. Esperamos que pueda defenderse ante un jurado imparcial", dijo su abogada Jennifer Keller en un correo electrónico.

Spacey podría ser condenado a pagar una importante indemnización por daños y perjuicios.

Pero la acusación inicial de "agresión sexual" formulada por Rapp no fue finalmente retenida por el juez Kaplan, al considerar que esa calificación no podía abarcar hechos ya prescritos y no entraba en el ámbito de una ley del estado de Nueva York de 2019 sobre protección de menores.

Sin embargo, el magistrado reconoció que en la fiesta de Nueva York de 1986, "según el testimonio de Rapp, Fowler (Kevin Spacey) lo levantó, su mano se 'frotó' durante unos segundos en la ropa que cubría las nalgas de Rapp, y luego Fowler puso a Rapp en una cama, de espaldas, y luego se acostó completamente vestido, brevemente y parcialmente encima de Rapp", de apenas 14 años.

Entonces, el adolescente se "zafó" rápidamente y se fue de la fiesta, según el tribunal.

En su declaración, 35 años después del suceso, Rapp aceptó que "no hubo besos, ni desnudez, ni tocamientos bajo la ropa, ni declaraciones o insinuaciones sexuales" durante un "intercambio" que no duró más de dos minutos.

Spacey ya ha tenido problemas con la justicia en Estados Unidos y en el Reino Unido.

En agosto, un juez californiano le condenó a pagar casi 31 millones de dólares a la productora de la serie "House of Cards", de la que había sido despedido tras las acusaciones de acoso sexual, las que siempre ha negado.

En Londres se le juzga por agresiones sexuales contra tres hombres entre marzo de 2005 y abril de 2013, cuando era director de teatro, y de las que se declaró inocente en julio pasado.

Y en Massachusetts, Spacey había sido acusado de atentado al pudor y agresión sexual en julio de 2016 contra una trabajadora de un bar de 18 años. Los cargos se retiraron en julio de 2019.

