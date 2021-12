Keylor-Donnarumma, la lucha de los arqueros estelares del PSG continúa

Dos grandes guardametas en lucha por un puesto: el error del costarricense Keylor Navas contra el Lens ha reavivado la competencia con el italiano Gianluigi Donnarumma en el PSG, antes de un partido sin nada en juego contra el Brujas, el martes en Liga de Campeones (17h45 GMT).

Es el regreso de la "Guerra de los Porteros". El PSG ya está clasificado para los octavos de final y tiene la seguridad de terminar segundo de su grupo antes de este sexta y última jornada, por lo que las miradas pueden centrarse hacia la construcción de un mejor juego colectivo... y hacia la lucha entre los dos porteros.

Navas y Donnarumma alternan por el momento de manera relativamente equilibrada: El primero ha jugado un poco más (13 partidos contra 9), pero fue titular en los cuatro primeros duelos del curso, con el italiano reincorporándose tarde tras lograr su título de campeón europeo.

"Pensamos que es la buena solución para el equipo, está bien que puedan jugar los dos", explicó el técnico del PSG Mauricio Pochettino.

Hasta el momento el duelo entre ambos beneficia al PSG. El fallo de Navas el sábado en un disparo potente de Seko Fofana es el primer gran error de uno de los dos este curso.

Y en este mismo partido el costarricense también sumó un puñado de buenas paradas, como habitualmente.

Es difícil saber quién jugará contra un Brujas que se disputa a distancia con el Leipzig la tercera posición -conduce a Europa League- en un grupo en el que el City acabará primero.

"A ustedes les gusta la polémica". Así respondió Navas, poco dado a hablar, cuando dos periodistas de su país le preguntaron por la competencia.

Donnarumma se ha quejado más. "No perturba mi rendimiento, pero es cierto que me perturba personalmente porque no es sencillo", dijo en noviembre en la cadena brasileña TNT Sports Brasil.

"Siempre he jugado (como titular), por lo que me duele a veces quedarme en el banco, pero estoy sereno y estoy seguro de que la situación se resolverá", añadió.

Elegido mejor jugador de la Eurocopa y mejor portero del año para France Football el pasado lunes en la ceremonia del Balón de Oro, a Donnarumma, de 22 años, se le nota la impaciencia.

Pero Navas, de 34, es un pilar del vestuario desde hace dos años y medio, además que sus actuaciones son irreprochables, salvando algún error contado.

En la estadística, Navas encaja un poco más, 17 goles en 13 partidos de liga y Champions, con tres duelos sin encajar. Donnarumma ha recibido 8 en 9, con igualmente tres 'clean sheets'.

El medio italiano Marco Verratti, otro de los jugadores importantes del PSG, se refirió al asunto en La Gazzetta: "Tenemos a dos de los mejores porteros del mundo. Navas es un fenómeno, nos ha salvado en muchos partidos, es importante para el equipo".

"Y es lo mismo para Donnarumma. Es joven pero ambicioso", añadió el jugador que lleva más años en la plantilla del PSG.

"Quizás es difícil elegir para Pochettino, pero al final, hay sitio para los dos", cerró.

eba/jed/fbr/bde/pm