Kirchner evoca solidaridad del papa, tras sufrir intento de magnicidio

La vicepresidenta argentina Cristina Kirchner evocó este jueves la solidaridad de su compatriota el papa Francisco, luego de ser víctima hace dos semanas de un intento de homicidio a las puertas de su casa en Buenos Aires, del cual resultó ilesa "gracias a Dios y la Virgen".

"El papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día. El viernes (2 de septiembre) tempranito me llamó, estuvimos hablando por teléfono y me dijo algo así como que los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio", refirió Kirchner ante representantes de la iglesia católica que trabajan en los barrios pobres, en lo que constituye su primera aparición pública desde el fallido ataque.

"Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente. Así que me pareció que si tenía que agradecer a Dios y la Virgen tenía que hacerlo rodeada de curas de los pobres, de curas villeros y de hermanas laicas y religiosas", dijo la vicepresidenta con la voz quebrada, para después añadir "no quiero hablar de ese día".

La también titular del Senado de 69 años difundió a través de su cuenta Twitter la reunión realizada en la sede del Congreso.

Kirchenr, quien fue presidenta entre 2007 y 2015, fue atacada el 1 de septiembre por un hombre que dos veces apretó el gatillo de una pistola a pocos centímetros de su cabeza, sin que el arma llegase a dispararse.

El atacante y otras tres personas están detenidas por el intento de magnicidio.

El hombre se había colado entre los simpatizantes que la esperaban cada noche a las puertas de su casa para expresarle solidaridad después de que la Fiscalía solicitó para ella una pena de doce años de cárcel e inhabilitación política perpetua en un juicio por presunta corrupción.

