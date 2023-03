Kitayama se aferra a la cima del Arnold Palmer, Scheffler y Hovland le persiguen

El estadounidense Kurt Kitayama hizo un largo putt para birdie en el hoyo 18 para tomar este sábado una ventaja de un golpe en la tercera ronda del torneo Arnold Palmer Invitational del PGA Tour.

Kitayama parecía haber cedido la iniciativa durante la tercera ronda en Bay Hill en Orlando, Florida.

El golfista de 30 años, que persigue su primer título del PGA Tour, parecía estar en problemas después de un doble bogey y un bogey.

Empero, cuatro birdies en la recta final salvaron la ronda de Kitayama, su putt de 16 pies en el 18 aseguró un par 72 (parejo al campo), que lo dejó a uno de una tabla de clasificación cada vez más congestionada.

"Realmente orgulloso de cómo pude luchar para igualar", dijo Kitayama después. "Siempre he sentido que no hay que darse por vencido. Es algo que está en mi naturaleza. Incluso cuando las cosas van mal, no puedes simplemente empacarlas. Luchas por cada tiro".

El argentino Emiliano Grillo y el español Jon Rahm marchan empatados en el puesto 44 con un total de 217 golpes (+1).

- Resultados del sábado tras la tercera ronda del torneo de la PGA Tour en Orlando (Florida). Par-72:

1. Kurt Kitayama (USA) 207 (67-68-72)

2. Scottie Scheffler (USA) 208 (68-72-68)

. Viktor Hovland (NOR) 208 (71-71-66)

4. Tyrrell Hatton (ENG) 209 (71-72-66)

5. Rory McIlroy (NIR) 210 (73-69-68)

. Harris English ((USA) 210 (69-72-69)

7. Justin Thomas ((USA) 211 (72-67-72)

. Jordan Spieth (USA) 211 (68-69-74)

8. Pierceson Coody (USA) 211 (74-71-66)

9. Max Homa (USA) 212 (70-71-71)

. Cameron Young (USA) 212 (67-73-72)

...

44. Emiliano Grillo (ARG) 217 (70-74-73)

. Jon Rahm (ESP) 217 (65-76-76)

rcw-meh/gm