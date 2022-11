Kyrie Irving hará donación a grupos que trabajan para erradicar el odio en Estados Unidos

La estrella de los Brooklyn Nets de la NBA, Kyrie Irving, donará 500.000 dólares a grupos que trabajan en Estados Unidos para erradicar el odio después de admitir el miércoles que una película calificada de antisemita que promocionó en las redes sociales tuvo un "impacto negativo" en la comunidad judía.

Irving provocó una tormenta la semana pasada después de publicar en las redes sociales un enlace a la película de 2018 "Hebreos a negros: despierta a la América negra".

La película, basada en un libro de 2015 del mismo nombre, ha sido ampliamente criticada por contener "desinformación antisemita".

El propietario de los Nets, Joe Tsai, criticó a Irving por el presunto apoyo a la producción.

"Estoy decepcionado de que Kyrie parezca apoyar una película basada en un libro lleno de desinformación antisemita", dijo Tsai.

Sin embargo, Irving se negó rotundamente a disculparse por su publicación, insistiendo en que las acusaciones de "antisemitismo" eran injustas.

"La etiqueta de 'antisemita' que me están imponiendo no está justificada y no refleja la realidad o la verdad en la que vivo todos los días", había señalado Irving el sábado.

"Abrazo y quiero aprender de todos los ámbitos de la vida y religiones", añadió el jugador.

En una conferencia de prensa el domingo, Irving negó que publicar un enlace a la película constituyera "promover" sus puntos de vista.

Sin embargo, después de una ola de condenas de exjugadores y activistas contra el racismo, Irving suavizó su posición el miércoles.

Una declaración conjunta emitida por Irving, los Nets y la Liga Anti-Difamación reveló que Irving y Brooklyn darían cada uno 500.000 dólares a grupos que luchan contra el odio.

Mientras tanto, Irving admitió que su publicación había sido mal juzgada.

"Me opongo a todas las formas de odio y opresión y me mantengo firme con las comunidades que son marginadas e impactadas todos los días", dijo Irving.

